Все ушли в леса: в одном из сел Карелии не смогли мобилизовать ни одного человека

Мужчины в массовом порядке ушли в глухие леса, чтобы не получать повестки. В местной администрации объясняют это тем, что мобилизация совпала с сезоном сбора клюквы.

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В сентябре после объявления в России мобилизации жителям Карелии стали рассылать повестки в военкоматы. Однако многие мужчины из числа представителей местного коренного народа вепсов, решили избежать участи быть отправленными на войну. Они нашли простой выход: просто ушли в глухие леса, где разыскать их практически невозможно, пишут местные телеграм-каналы.

По их данным, массовый исход начался сразу после того, как только стало понятно, что в армию пытаются забрать всех подряд. В итоге попытка мобилизации явно провалилась. К примеру, отправленный из столицы региона Петрозаводска автобус увез с собой лишь несколько человек из села Рыбрека, из села Шелтозеро не удалось забрать ни одного мужчину.

[ + – ] Уклонистов и не думали искать, так как Желтозеро окружают глухие леса

Администрация Шелтозера объяснила, что трудности с мобилизацией возникли не из-за нежелания мужчин воевать, а из-за начала сезона сбора клюквы, передает "База". Обычно именно в это время местные отправляются за ягодами, ночуя в заброшенных селах и затерянных в лесах охотничьих домиках.

Примечательно, что разыскивать ушедших в леса никто не стал. Сегодня стало известно, что после неудачной попытки мобилизации в Шелтозеро и Рыбреку больше никто не приезжал.

Власти утверждают, что выполнили план

Между тем, губернатор Карелии Артур Парфенчиков 4 октября объявил о том, что республика "выполнила задание по частичной мобилизации". При этом он уверяет, что получает много заявлений от рвущихся на фронт добровольцев.

Однако Парфенчиков не сказал, сколько человек удалось мобилизовать и сколько мужчин не явилось по повестке.

Местные телеграм-каналы утверждают, что среди мобилизованных нет ни одного высокопоставленного карельского чиновника или депутата.

"Среди мобилизованных не оказалось ни одного из четверых депутатов республиканского парламента от "Единой России", которые, как утверждали в партии, сами попросились на военную службу, — пишет паблик From Karelia with freedom. — Среди них спикер Законодательного собрания Элиссан Шандалович, сын которого давно перебрался в соседнюю Финляндию".

Российские паблики сообщают, что похожая ситуация сложилась и в Якутии. Там мужчины в массовом порядке берут отпуска за свой счет и уходят в тайгу на охоту.

Ранее стало известно о том, что с начала объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек, 200 тыс. из них отправились в Казахстан.

Западные эксперты подчеркивают, что мобилизация крайне отрицательно сказывается на экономике России. В конечном итоге это почувствуют все россияне, так как цены на все товары опять вырастут.