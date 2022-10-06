Голод, землянки и плохое отношение: мобилизованные в РФ рассказали СМИ о причинах бунта (видео)

Мобилизованные взбунтовались после того, как командование выстроило россиян перед поездом и заявило о том, что через несколько минут их всех отправят на войну в Украину.

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Россияне, которые попали в первую волну частичной мобилизации в России, устроили вооруженный бунт в Белгородской области. Об этом сообщила "Медиазона".

Известно, что мобилизованные взбунтовались у поселка Ливенка в Белгородской области.

Мужчины были крайне недовольны условиями, в которых им пришлось находиться, и обращением командования.

Так, один из них заявил, что ему и его боевым товарищам пришлось жить в землянках, терпеть грубое отношение офицеров и покупать еду за свой счет, так как мобилизованных россиян не кормили.

Также выяснилось, что новобранцы не приписаны ни к какой из существующих воинских частей РФ. Боевое оружие они тоже получили без документов и неофициально.

Военные также показали журналистам свои военные билеты в которых нашли множество ошибок в личных данных. У некоторых эти документы вообще не были заполнены.

"Мы никуда не собираемся уезжать, пошли они все как бы на*уй. Сюда подгоняют три танка уже, мы протестуем, мы бастуем, мы туда ехать не собираемся, тут уже стоит три бронетранспортера, с пулеметами и с пушками", – прокомментировал сложившуюся ситуацию один из мобилизованных, которого журналисты идентифицировали как 20-летнего Артема Коврижного. Россиянина призвали на войну в Украине с Москвы.

Россиянин пожаловался, что в его взводе (а он насчитывает около 50 человек) большинство новобранцев даже не умеют держать в руках автомат. Более того, мобилизованных доставили в тренировочный "лагерь" в срочном порядке и они не успели купить себе обмундирование.

Несмотря на то, что видео с мобилизованными, которые угрожают бунтом, распространилось в интернете и о нем написал целый ряд СМИ, Минобороны РФ до сих пор официально не отреагировало на инцидент.

В свою очередь российское информационно агентство "Новости" заявило о том, что видео с взбунтовавшимися военными может быть провокацией. По версии журналистов этого агентства мобилизованных должны были отправить не в Украину, а в поселок Мулино. Однако сами новобранцы эту версию опровергли.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал, как на самом деле проходит мобилизация в РФ. По словам советника ОП, Россия может призвать еще хоть 17 миллионов человек. Однако это не повлияет на положение дел на фронте, так сформировать боевые соединения не получится.

Фокус также писал о том, что в одном из сел Карелии не смогли мобилизовать ни единого человека. Мужчины в массовом порядке ушли в глухие леса, чтобы не получать повестки. В местной администрации объясняют это тем, что мобилизация совпала с сезоном сбора клюквы.