В России мобилизовали журналиста без ноги и москвича на инвалидной коляске, – СМИ

По информации журналистов, повестки в военкомат получили параатлет Дмитрий Игнатов, потерявший ногу во время службы в армии, и житель Москвы Олег Васильев со спинально-мышечной атрофией.

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В Российской Федерации растет количество случаев мобилизации граждан, которые непригодны для службы в армии из-за своей инвалидности. Так, повестку в военкомат получил 32-летний тележурналист и параатлет Дмитрий Игнатов, сообщает российское онлайн-издание "Подъем".

Журналисты рассказывают, что Игнатов десять лет назад потерял ногу во время службы в армии.

"В 22 года во время службы в армии в Северодвинске на него упала ракетная установка С-300, из-за этого мужчине пришлось ампутировать ногу", –– пишет издание и уточняет, что Игнатова называют "киборгом из России".

[ + – ] Россиянин Дмитрий Игнатов потерял ногу во время службы в армии.

После реабилитации он работал ведущим на российских каналах "Москва 24" и "Матч ТВ", а также читал лекции об инвалидности. В 2019 году Игнатов переплыл Босфор с результатом 1 ч и 8 мин.

На войну в Украину на инвалидной коляске

Повестку в армию получил и житель Москвы Олег Васильев, передвигающийся на инвалидной коляске. Как сообщается на Instagram-странице "Диагноз –– жить", мужчина живет с диагнозом спинально-мышечная атрофия (СМА).

"Наши ребята со СМА настолько круты, что им приходят повестки. И действительно, зачем их лечить?" –– иронизируют сами россияне.

В повестке говорится, что Васильев должен явиться 9 октября в военкомат Хорошевского района Москвы.

[ + – ] Олег Васильев получил повестку, несмотря на свой диагноз.

Напомним, мобилизованные в РФ жалуются на условия в бараках. Новобранцы из Уфы и Челябинска мерзнут, голодают и спят в верхней одежде на матрасах с клопами.

Фокус также писал о том, что россияне, которые попали в первую волну частичной мобилизации, устроили вооруженный бунт в Белгородской области. Мужчины были крайне недовольны условиями, в которых им пришлось находиться, и обращением командования.