"11 прильотів": у Курській області Росії поскаржилися на обстріл ЗСУ та відключення світла (відео)
За словами місцевої влади, через обстріл виявилися повністю знеструмлені два райони області.
Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що ЗСУ нібито обстріляли регіон та потрапили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це він повідомив у себе в Telegram.
За його словами, було зафіксовано 11 прильотів.
"Є попадання по об'єкту енергопостачання. Через це частково знеструмлено Суджанський та Коренівський райони. Після обстрілу фахівці оцінять збитки та приступлять до відновлення пошкоджень", — заявив Старовойт.
Про постраждалих він не заявив.
Крім того, місцеві телеграм-канали публікують відео, на якому можна почути вибух.
Зазначимо, як пише російське ЗМІ, матерям російських військових Курської області, які загинули на війні з Україною, подарували набори рушників. Повідомляється, що набори росіянкам роздавав голова Льгівського району Курської області Сергій Коростелев.
"Захід був присвячений Дню матері", — сказано в матеріалі.
Курська область Росії
Курська область — суб'єкт РФ, який входить до Центрального федерального округу. З південно-західного та західного боку межує із Сумською областю України.
Раніше Фокус писав, що в Курську волонтери почали збирати собачу вовну. У той час як глава Міноборони РФ Шойгу відзвітував перед Путіним про повний порядок у забезпеченні російської армії, курські волонтери збирають чесану собачу вовну, щоб в'язати солдатам шкарпетки та пояси.
Ще нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що у Білгороді поліцейським наказали укомплектуватися "тривожними мішками". Начальство також зажадало від рядових співробітників за власний кошт укомплектувати аптечку, в яку обов'язково повинні входити пластирі для травм грудей, що проникають.