"11 прильотів": у Курській області Росії поскаржилися на обстріл ЗСУ та відключення світла (відео)

За словами місцевої влади, через обстріл виявилися повністю знеструмлені два райони області.

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Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що ЗСУ нібито обстріляли регіон та потрапили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це він повідомив у себе в Telegram.

За його словами, було зафіксовано 11 прильотів.

"Є попадання по об'єкту енергопостачання. Через це частково знеструмлено Суджанський та Коренівський райони. Після обстрілу фахівці оцінять збитки та приступлять до відновлення пошкоджень", — заявив Старовойт.

Про постраждалих він не заявив.

Крім того, місцеві телеграм-канали публікують відео, на якому можна почути вибух.

[ + – ] Вибух у Курській області РФ

Зазначимо, як пише російське ЗМІ, матерям російських військових Курської області, які загинули на війні з Україною, подарували набори рушників. Повідомляється, що набори росіянкам роздавав голова Льгівського району Курської області Сергій Коростелев.

"Захід був присвячений Дню матері", — сказано в матеріалі.

Курська область Росії

Курська область — суб'єкт РФ, який входить до Центрального федерального округу. З південно-західного та західного боку межує із Сумською областю України.

Раніше Фокус писав, що в Курську волонтери почали збирати собачу вовну. У той час як глава Міноборони РФ Шойгу відзвітував перед Путіним про повний порядок у забезпеченні російської армії, курські волонтери збирають чесану собачу вовну, щоб в'язати солдатам шкарпетки та пояси.

Ще нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що у Білгороді поліцейським наказали укомплектуватися "тривожними мішками". Начальство також зажадало від рядових співробітників за власний кошт укомплектувати аптечку, в яку обов'язково повинні входити пластирі для травм грудей, що проникають.