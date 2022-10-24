"Третья линия обороны": в Курской области хотят копать окопы возле магазинов (фото)

По словам губернатора Романа Старовойта, в приграничном регионе уже построили две линии обороны. К 5 ноября должна появиться третья. Так называемые защитные сооружения строят и в Белгородской области.

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В приграничной Курской области в России возвели две "усиленные линии обороны". Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам российского политика, третья линия в Курской области должна появиться к 5 ноября.

В то же время, глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов заявил, что в российском регионе надо оборудовать укрытия вблизи многолюдных объектов. В частности, он предложил строить окопы рядом с офисами банков, отделениями почты и магазинами, которые не оснащены подвальными помещениями.

[ + – ] Окопы в Курской области

Как уточняют росСМИ, в области также усилен контроль на основных магистралях и за въездом в районы на границе с Украиной.

"В настоящее время усилен контроль на въезд и выезд в город Курчатов, где располагается АЭС. При этом никаких ограничений на въезд и выезд на территории региона не планируется", –– прокомментировал сегодня Старовойт на оперативном совещании.

Курская область РФ граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

[ + – ] Так называемая "линия обороны" в Курской области

В Белгородской области вчера, 23 октября, также заявили о строительстве так называемых "защитных сооружений". Соответствующие фотографии у себя в соцсетях опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что война против Украины уже обошлась российскому региону в сумму около 839 млн рублей [252 млн грн]. Всего же здесь планируют потратить на "спецоперацию" более 96 млрд долларов.