"Третя лінія оборони": у Курській області хочуть копати окопи біля магазинів (фото)

За словами губернатора Романа Старовойта, у прикордонному регіоні вже збудовано дві лінії оборони. До 5 листопада має з'явитися третя. Так звані захисні споруди будують у Бєлгородській області.

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У прикордонній Курській області у Росії звели дві "посилені лінії оборони". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.

За словами російського політика, третя лінія у Курській області має з'явитися до 5 листопада.

Водночас голова комітету регіональної безпеки Курської області Михайло Горбунов заявив, що в російському регіоні треба обладнати укриття поблизу багатолюдних об'єктів. Зокрема, він запропонував будувати окопи поруч з офісами банків, відділеннями пошти та магазинами, які не оснащені підвальними приміщеннями.

[ + – ] Окопи в Курській області

Як уточнюють росЗМІ, в області також посилено контроль на основних магістралях та за в'їздом до районів на кордоні з Україною.

"Наразі посилено контроль на в'їзд та виїзд у місто Курчатов, де розташовується АЕС. Водночас жодних обмежень на в'їзд та виїзд на території регіону не планується", — прокоментував сьогодні Старовойт на оперативній нараді.

Курська область РФ межує із Сумською та Чернігівською областями України.

[ + – ] Так звана "лінія оборони" у Курській області

У Бєлгородській області вчора, 23 жовтня, також заявили про будівництво так званих "захисних споруд". Відповідні фотографії у себе в соцмережах опублікував губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, губернатор Курської області Роман Старовойт розповів, що війна проти України вже обійшлася російському регіону на суму близько 839 млн рублів [252 млн грн]. Загалом тут планують витратити на "спецоперацію" понад 96 млрд доларів.