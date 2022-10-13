Майже мільярд рублів: губернатор Курської області озвучив витрати регіону на війну з Україною

За словами Романа Старовойта, військова агресія РФ вже коштує Курську 839 млн рублів. Загалом тут планують витратити на "спецоперацію" понад 96 млрд доларів.

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Курська область на повномасштабну війну проти України вже витратила приблизно 839 млн рублів [252 млн грн]. Про це у себе в соцмережах написав губернатор регіону Роман Старовойт.

Зокрема, він розповів, що витрати на військову агресію враховують:

419 млн рублів [126 млн грн] — виплати мобілізованим і добровольцям із регіону;

350 млн рублів [105 млн грн] — гуманітарна підтримка військових РФ;

70 млн рублів [21 млн грн] — витрати на відновлення пошкодженого майна в прикордонних районах області.

Старовойт уточнив, що кошти на забезпечення російських військових виділяються з обласного бюджету та позабюджетних джерел.

Опозиційне видання "Агентство. Новости" повідомляє, що загалом у регіоні на війну проти України мають намір витратити приблизно $96,5 млрд. Це означає, що за вісім місяців повномасштабної війни військові витрати регіону становлять 0,8% від запланованих.

Також видання пише, що через військові витрати багато регіонів Росії змушені скасовувати проведення свят і скорочувати витрати за іншими статтями бюджетів. Про такі заходи раніше говорило керівництво Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Ленінградської та Липецької областей, а також Калуги і Череповця. У Республіці Комі хочуть скоротити витрати на медицину, щоб забезпечити призваних солдат усім необхідним для відправлення на війну.

Нагадаємо, російські військові магазини підняли ціни на армійське спорядження через мобілізацію і підвищений попит на товари. Прокуратура винесла продавцям застереження щодо "неприпустимості" націнок.

У Херсонській області мобілізовані росіяни вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон ЗСУ. До цього офіцери погрожували людям, що будь-який крок у напрямку російського тилу означатиме розстріл загороджувальними загонами на місці.