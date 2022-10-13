Почти миллиард рублей: губернатор Курской области озвучил траты региона на войну с Украиной

По словам Романа Старовойта, военная агрессия РФ уже обошлась Курску в 839 млн рублей. Всего же здесь планируют потратить на "спецоперацию" более 96 млрд долларов.

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Курская область на полномасштабную войну против Украины уже потратила около 839 млн рублей [252 млн грн]. Об этом у себя в соцсетях написал губернатор региона Роман Старовойт.

В частности, он рассказал, что затраты на военную агрессию включают в себя:

419 млн рублей [126 млн грн] –– выплаты мобилизованным и добровольцам из региона;

350 млн рублей [105 млн грн] –– гуманитарная поддержка военных РФ;

70 млн рублей [21 млн грн] –– затраты на восстановление поврежденного имущества в приграничных районах области.

Старовойт уточнил, что средства на обеспечение российских военных выделяются из областного бюджета и внебюджетных источников.

Оппозиционное издание "Агентство. Новости" сообщает, что всего в регионе на войну против Украины намерены потратить около $96,5 млрд. Это означает, что за восемь месяцев полномасштабной войны военные расходы региона составляют 0,8% от запланированных.

Также издание пишет, что из-за военных трат многие регионы России вынуждены отменять проведение праздников и сокращать расходы по другим статьям бюджетов. О таких мерах ранее говорило руководство Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ленинградской и Липецкой областей, а также Калуги и Череповца. В Республики Коми хотят сократить расходы на медицину, чтобы обеспечить призванных солдат всем необходимым для отправки на войну.

Напомним, российские военные магазины взвинтили цены на армейскую экипировку из-за мобилизации и повышенного спроса на товары. Прокуратура вынесла продавцам предостережение о "недопустимости" наценок.

В Херсонской области мобилизованные россияне убили своего командира, который мешал им сдаться в плен ВСУ. До этого офицеры угрожали людям, что любой шаг в направлении российского тыла будет означать расстрел заградотрядами на месте.