ВСУ ударили по оккупантам в Херсонской области, — Генштаб

Украинские военные уничтожили восемь грузовиков с боеприпасами и 20 единиц военной техники. Более 200 российских оккупантов были убиты или получили ранения.

Related video

Вооруженные силы Украины ударили по позициям российских оккупантов в Херсонской области. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ за 22 декабря.

"Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области", — говорится в официальном сообщении.

В Генштабе уточнили, что в результате в районе Николаевки поражения получили 140 российских военных. В районе Каховки 150 бойцов противника были убиты и еще 50 получили ранения. Там украинские военные нанесли удар по полевому аэродрому российских военных.

Также украинские военные уничтожили восемь грузовиков с боеприпасами и 20 единиц военной техники ВС РФ.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два склада боеприпасов и три района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, 22 декабря в Генштабе РФ сообщили о том, что российские военные сосредоточились на полном захвате Донецкой области. Глава российского ведомства Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ якобы поразили 1,3 тысячи объектов критической инфраструктуры Украины. В результате чего потенциал украинской армии был "существенно снижен".

Фокус также писал о том, что Украина выставила против РФ флот тяжелых дронов-бомбардировщиков. Украинские инженеры разработали разные системы для сброса боеприпасов с воздуха, но неизвестно, какие из них реально используют ВСУ.