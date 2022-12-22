"Начало хорошее": Блинкен обсудил мирное предложение Киева с лидерами G7

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, сейчас Украина сосредоточена на возвращении своих восточных и южных территорий, которые были оккупированы с февраля. Вместе с тем, именно Киев решает, как должен выглядеть "справедливый и долгосрочный" мир.

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После визита президента Украины Владимира Зеленского в США государтсвенного секретаря США Энтони Блинкен обсудил предложение Киева по мирному урегулированию с представителями "Большой семерки". Об этом сообщает CNN.

"Я могу сказать вам, что мы рассматриваем то, что он предложил. Сегодня утром я беседовал по видеосвязи с нашими партнерами по G7. И это одна из тем, которую мы обсудили", — сказал Блинкен в интервью журналистам.

Предложение Зеленского по мирному урегулированию он назвал "хорошим началом".

"Это то, вокруг чего каждый может так или иначе сплотиться", — сказал госсекретарь США, не уточнив, однако, сколько времени понадобится США и Украине, чтобы дать оценку совместному мирному плану.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби пояснил, что стороны договорились о рассмотрении плана на встрече Байдена с Зеленским.

По его словам, из всех бесед с представителями Украины, в том числе и вчерашнего разговора между Зеленским и Байденом, ясно, что цель одна и та же: свободная, независимая, процветающая, демократическая Украина, в которой соблюдаются принципы ООН том числе относительно территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Блинкен отметил, что Украина в настоящее время сосредоточена на возвращении своих восточных и южных территорий, которые были оккупированы с февраля. Но, вместе с тем, Украина принимает решение относительно того, как должен выглядеть "справедливый и долгосрочный" мир.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по оккупантам в Херсонской области. Украинские военные ликвидировали восемь грузовиков с боеприпасами и 20 единиц военной техники. Потери личного состава оккупантов — около 200 военнослужащих.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам военных исследователей, Путин, возможно, решил создать крупнейшую военную угрозу Европе. По мнению сотрудников аналитического центра ISW, в будущем Кремль может распределять госфинансирование неравномерно — в первую очередь на армию, с возможным ущербом экономическому росту и комфорту граждан, как при СССР.