"Україна має змиритися": Путін у розмові з Ердоганом назвав умову для поновлення діалогу

Під час телефонної розмови з Ердоганом глава Кремля заявив, що Москва відкрита для переговорів із Києвом, але за умови виконання її неодноразово озвучених вимог.

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Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що для політичного врегулювання конфлікту Україна має змиритися з "новими територіальними реаліями". Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Під час розмови російський президент заявив про відкритість Москви для серйозного діалогу з Києвом, але лише за умови, що українська влада виконає вимоги, які були неодноразово озвучені.

За словами російського президента, у контексті можливого діалогу західні країни відіграють "деструктивну роль", продовжуючи здійснювати постачання озброєнь Україні та надавати її збройним силам оперативну інформацію та цілевказівку.

Зі свого боку Ердоган заявив, що турецька сторона також націлена на просування діалогу Росії та України. За його словами, заклики до мирних переговорів мають бути підкріплені одностороннім припиненням вогню та "баченням справедливого рішення".

Також турецький лідер зазначив, що загалом діалог щодо російсько-української війни принесли позитивні результати, серед них — ініціатива щодо створення "зернового коридору", обмін військовополоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 5 січня президенти Росії та Туреччини провели телефонну розмову, під час якої обговорювалися ситуація в Сирії, а також питання російсько-турецької співпраці в галузі енергетики. У розмові Реджеп Ердоган заявив російському колезі про формування Дорожньої карти щодо створення газового хаба в Туреччині.

Аналізуючи можливі мирні переговори Росії та України, політичний оглядач Андреас Клут зазначив, що сторони говорять про діалог, але в той же час висувають максималістські попередні умови, готуючись до вирішальної військової сутички. У своїх міркуваннях експерт привіт слова Фрідріха Великого, який сказав, що дипломатія без зброї все одно, що музика без інструментів.