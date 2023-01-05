Обговорювали ситуацію в Україні: Ердоган і Путін провели переговори

На порядку денному спілкування двох лідерів, окрім українського кейсу, опинилися і ситуація в Сирії з питаннями енергетичної співпраці між Російською Федерацією та Туреччиною.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у четвер, 5 січня, провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Однією з головних тем, яку обговорили президенти, є повномасштабна війна в Україні. Про це повідомляє турецьке видання "Анадолу".

В управлінні зі зв'язків адміністрації турецького президента повідомили, що турецький лідер, торкаючись теми війни між Росією та Україною, нагадав про позитивні результати ініціатив щодо просування діалогу, що проявилось у домовленості про "зерновий коридор", масштабний обмін полоненими та формування зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Він наголосив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій і справедливим врегулюванням розбіжностей.

Крім того, Ердоган заявив Путіну про націленість на конкретні кроки щодо формування Дорожньої карти для створення газового хабу в Туреччині. У зв'язку з цим глава турецької держави привернув увагу до зусиль щодо розвитку енергетичної інфраструктури Туреччини.

У продовженні сирійської теми Ердоган зазначив, що для конкретних результатів щодо Сирії, режим Башара Асада має зайняти конструктивну позицію і реалізувати низку кроків у політичному процесі.

Раніше ми писали, що в Туреччині стверджували, що продовжать "зусилля щодо задоволення потреб українців у гуманітарній допомозі у важкі зимові місяці". Турецький лідер заявив, що його дружина Еміне Ердоган займається в Анкарі групою з 1 033 українських сиріт і людей, які їх супроводжують.

Також Фокус повідомляв про те, що Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи на 7-му засіданні правління Федерації готельєрів Туреччини в Анкарі, заявив, що Туреччина повинна знаходитися в центрі нового світового порядку, використовувати всі можливості глобальної політичної та економічної архітектури, що змінюється.