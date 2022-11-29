Центр нового світового порядку: Ердоган назвав головну мету Туреччини

Турецький лідер хоче максимально використати можливості зміни політичної та економічної архітектури світу. Сучасна Туреччина, на його думку, не та країна, що була раніше.

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Туреччина має бути в центрі нового світового порядку. Про це сказав президент країни Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи на 7-му засіданні правління Федерації готельєрів Туреччини в Анкарі, пише агентство Аnadolu.

"Наша країна повинна перебувати в центрі нового світового порядку, використовувати всі можливості глобальної політичної та економічної архітектури, що змінюється", — підкреслив турецький лідер.

Президент додав, що сучасна Туреччина — не та країна, що була раніше.

"Маніпуляціями в ЗМІ та діями пари терористів противники Туреччини не зможуть зупинити розвиток нашої країни", — зауважив він.

За словами турецького лідера, пандемія коронавірусу викликала короткочасний економічний спад, але Туреччина не змінить завдання у сфері туризму та намагатиметься максимально підвищити доходи в цій галузі.

"Туреччина за підсумками 2021 року перебувала на четвертому місці у світі за кількістю туристів, а за обсягами доходів від туризму — на 8-му. Прогнози на 2022 рік набагато обнадійливіші", — підсумував він.

Нагадаємо, що глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу нещодавно розповів, як може закінчитися розв'язана Росією війна в Україні. Дипломат упевнений, що перемоги на фронті не буде й доведеться сідати за стіл переговорів.

Реджеп Ердоган раніше говорив про найгострішу кризу світоустрою за 70 років. За його оцінкою, надії людства на мир і стабільність не виправдалися, а конфлікти лише помножилися.

Туреччина хоче розпочати наземну військову операцію на півночі Сирії. Турецьким військовим знадобиться кілька днів для приведення сил у повну бойову готовність.