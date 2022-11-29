Центр нового світового порядку: Ердоган назвав головну мету Туреччини
Турецький лідер хоче максимально використати можливості зміни політичної та економічної архітектури світу. Сучасна Туреччина, на його думку, не та країна, що була раніше.
Туреччина має бути в центрі нового світового порядку. Про це сказав президент країни Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи на 7-му засіданні правління Федерації готельєрів Туреччини в Анкарі, пише агентство Аnadolu.
"Наша країна повинна перебувати в центрі нового світового порядку, використовувати всі можливості глобальної політичної та економічної архітектури, що змінюється", — підкреслив турецький лідер.
Президент додав, що сучасна Туреччина — не та країна, що була раніше.
"Маніпуляціями в ЗМІ та діями пари терористів противники Туреччини не зможуть зупинити розвиток нашої країни", — зауважив він.
За словами турецького лідера, пандемія коронавірусу викликала короткочасний економічний спад, але Туреччина не змінить завдання у сфері туризму та намагатиметься максимально підвищити доходи в цій галузі.
"Туреччина за підсумками 2021 року перебувала на четвертому місці у світі за кількістю туристів, а за обсягами доходів від туризму — на 8-му. Прогнози на 2022 рік набагато обнадійливіші", — підсумував він.
Нагадаємо, що глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу нещодавно розповів, як може закінчитися розв'язана Росією війна в Україні. Дипломат упевнений, що перемоги на фронті не буде й доведеться сідати за стіл переговорів.
Реджеп Ердоган раніше говорив про найгострішу кризу світоустрою за 70 років. За його оцінкою, надії людства на мир і стабільність не виправдалися, а конфлікти лише помножилися.
Туреччина хоче розпочати наземну військову операцію на півночі Сирії. Турецьким військовим знадобиться кілька днів для приведення сил у повну бойову готовність.