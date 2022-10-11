Війна в Україні говорить про кризу світоустрою: її потрібно реформувати, — Ердоган

Турецький президент заявив, що ставлення лідерів багатьох держав до ситуації навколо України далеке від здорового глузду, оскільки їх більше цікавить підготовка до зими на тлі енергетичної кризи.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час церемонії відкриття нового навчального року заявив, що сучасний світоустрій переживає найгострішу кризу за останні 70 років. За його словами, нинішня система взаємин "тріщить по швах" та ставлення багатьох світових лідерів до війни в Україні цьому свідченням, повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

Турецький лідер зазначив, що XXI століття не виправдало надій людства на стабільність і справедливість, оскільки в останні роки помножилися конфлікти, повернулася атмосфера страху та стурбованості, а низка країн пішла шляхом фашизму.

Він навів приклад ситуації навколо України і підкреслив, що лідерів багатьох держав цікавлять лише короткочасні проблеми. На тлі російсько-української війни та антиросійських санкцій вони лише опікуються майбутньою зимою, а це, на думку Ердогана, далеко від розсудливості.

"Підходи багатьох лідерів до війни між РФ і Україною далекі від здорового глузду. Їх турбувала в Празі лише тема майбутньої зими. Впевнений, що тема війни в Україні лише на якийсь час відсунула тему кардинального реформування глобальної політичної системи. Перетворення на неминучі!" — підкреслив турецький лідер.

Він також розкритикував нинішній світоустрій, за якого на тлі збагачення невеликої групи країн рівень бідності невблаганно зростає.

"Багаті — багатіють, бідні стають ще біднішими. Мільярди людей — від Африки до Азії — не можуть забезпечити себе елементарними продуктами харчування", — констатував Ердоган.

Ердоган переконаний, що існують усі шанси для того, щоб сформувати справедливий світоустрій, і, перш за все, необхідно звернути увагу на глобальну продовольчу безпеку. За його словами, Туреччина бере у цьому активну участь, оскільки останнім часом через країну на світовий ринок було поставлено понад 7 млн. тонн зерна.

"Туреччина за останні роки неодноразово заявляла, що світ більше п'яти постійних членів РБ ООН. Ми наголошуємо на всіх платформах, що становище людства — не безнадійне. Тільки уявіть собі, що на сьогодні понад 7 млн тонн зерна поставлено на світовий ринок через Туреччину. Інші країни не діють, тоді як ми прагнемо зробити внесок у глобальну продовольчу безпеку", — зазначив Ердоган.

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Раніше повідомлялося, що у подоланні енергетичної кризи в Європі значну роль може відіграти Туреччина і Азербайджан. За словами міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіха Донмеза, потужність Транс-Анатолійського газопроводу TANAP буде збільшена з 16 мільярдів кубічних метрів до 32 млрд кубічних метрів. Цей газ надходитиме до країн ЄС.