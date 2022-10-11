Война в Украине говорит о кризисе мироустройства: его нужно реформировать, — Эрдоган

Турецкий президент заявил, что отношение лидеров многих государств к ситуации вокруг Украины далеко от здравомыслия, поскольку их больше интересует подготовка к зиме на фоне энергетического кризиса.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии открытия нового учебного года заявил, что современное мироустройство переживает острейший кризис за последние 70 лет. По его словам, нынешняя система взаимоотношений "трещит по швам" и отношение многих мировых лидеров к войне в Украине этому свидетельство, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Турецкий лидер отметил, что XXI век не оправдал надежд человечества на стабильность и справедливость, поскольку в последние годы умножились конфликты, вернулась атмосфера страха и обеспокоенности, а ряд стран пошли путем фашизма.

Он привел в пример ситуацию вокруг Украины и подчеркнул, что лидеров многих государств интересуют лишь кратковременные проблемы. На фоне российско-украинской войны и антироссийских санкций они лишь заботятся о предстоящей зиме, а это, по мнению Эрдогана, далеко от здравомыслия.

"Подходы многих лидеров к войне между РФ и Украиной далеки от здравомыслия. Их заботила в Праге лишь тема предстоящей зимы. Уверен, что тема войны в Украине лишь на время отодвинула тему кардинального реформирования глобальной политической системы. Преобразования в неизбежны!" — подчеркнул турецкий лидер.

Он также раскритиковал нынешний миропорядок, при котором на фоне обогащения небольшой группы стран уровень бедности неумолимо растет.

"Богатые – богатеют, бедные становятся еще более нищими. Миллиарды людей – от Африки до Азии — не могут обеспечить себя элементарными продуктами питания", — констатировал Эрдоган.

Эрдоган убежден, что существуют все шансы для того, чтобы сформировать справедливый миропорядок, и прежде всего необходимо обратить внимание на глобальную продовольственную безопасность. По его словам, Турция принимает в этом активное участие, поскольку за последнее время через страну на мировой рынок было поставлено более 7 млн тонн зерна.

"Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов СБ ООН. Мы подчеркиваем на всех платформах, что положение человечества – не безнадежное. Только представьте себе, что на сегодня более 7 млн тонн зерна поставлено на мировой рынок через Турцию. Другие страны бездействуют, тогда как мы стремимся внести вклад в глобальную продовольственную безопасность", — отметил Эрдоган.

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Ранее сообщалось, что в преодолении энергетического кризиса в Европе значительную роль может сыграть Турция и Азербайджан. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмеза, мощность Транс-Анатолийского газопровода TANAP будет увеличена с 16 миллиардов кубических метров до 32 млрд кубических метров. Этот газ будет поступать в страны ЕС.