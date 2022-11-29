Дипломатія, а не перемога в боях: у Туреччині розповіли, як закінчиться війна в Україні

На думку глави МЗС Туреччини, є ризик затягування бойових дій на десятиліття. Під час останньої зустрічі переговорників у Стамбулі сторони, за його словами, були близькими до припинення вогню, але несподівано втрутилися "чарівні руки".

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Розв'язана Росією війна в Україні завершиться дипломатичним шляхом, а не перемогою на фронті. Таку думку висловив Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на конференції в Анкарі, присвяченій зовнішній політиці Туреччини, пише газета Daily Sabah.

Чавушоглу наголосив на зусиллях Туреччини в посередництві між Україною та Росією.

"Так чи інакше, ця війна закінчиться за столом переговорів. Ми не думаємо, що вона закінчиться військовими успіхами на землі. Попри це існує ризик, що війна затягнеться на десятиліття", — припустив чиновник.

Чавушоглу відзначив появу "нової реальності в нових умовах" порівняно з березнем, коли в Стамбулі пройшов останній раунд переговорів делегацій України та Росії за посередництва Туреччини. Ситуація, за оцінкою міністра, ускладнилася, але втрачати надію не можна.

[ + – ] Останній раунд переговорів делегацій України та Росії в Стамбулі пройшов у березні

Мевлют Чавушоглу згадав дводенні мирні переговори між російською та українською делегаціями і прокоментував їх так: "Насправді, коли ми зібралися в Стамбулі, сторони були дуже близькі до припинення вогню. Але тут втрутилися "чарівні руки", ми побачили, як сторони відійшли від столу".

За словами глави МЗС Туреччини, президент Реджеп Ердоган став єдиним лідером у НАТО, який на рівних зустрічається як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Бути членом НАТО не означає, що ми не можемо зустрічатися з Росією чи іншими країнами. Необхідно підтримувати баланс", — сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, що Ердоган позитивно відгукнувся про рішення Москви вивести війська з Херсона. Турецький лідер вважає цей крок важливим на шляху завершення війни в Україні.

Президент Туреччини в жовтні говорив про найгострішу кризу сучасного світоустрою за останні 70 років. За його словами, саме завдяки цьому Росія напала на Україну.

Цього ж місяця Ердоган відзначав пом'якшення позиції Путіна щодо діалогу з Україною. Зеленський, за його словами, також дав зрозуміти, що перешкод у цьому питанні немає.