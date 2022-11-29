Дипломатия, а не победа в боях: в Турции рассказали, как закончится война в Украине

По мнению главы МИД Турции, есть риск затягивания боевых действий на десятилетия. Во время последней встречи переговорщиков в Стамбуле стороны, по его словам, были близки к прекращению огня, но неожиданно вмешались "волшебные руки".

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Развязанная Россией война в Украине завершится дипломатическим путем, а не победой на фронте. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции в Анкаре, посвященной внешней политике Турции, пишет газета Daily Sabah.

Чавушоглу подчеркнул усилия Турции в посредничестве между Украиной и Россией.

"Так или иначе, эта война закончится за столом переговоров. Мы не думаем, что она закончится военными успехами на земле. Несмотря на это, существует риск, что война затянется на десятилетия", — предположил чиновник.

Чавушоглу отметил появление "новой реальности в новых условиях" по сравнению с мартом, когда в Стамбуле прошел последний раунд переговоров делегаций Украины и России при посредничестве Турции. Ситуация, по оценке министра, усложнилась, но терять надежду нельзя.

[ + – ] Последний раунд переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле прошел в марте

Мевлют Чавушоглу вспомнил двухдневные мирные переговоры между российской и украинской делегациями и прокомментировал их так: "На самом деле, когда мы собрались в Стамбуле, стороны были очень близки к прекращению огня. Но тут вмешались "волшебные руки", мы увидели, как стороны отошли от стола".

По словам главы МИД Турции, президент Реджеп Эрдоган стал единственным лидером в НАТО, который на равных встречается как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Быть ​​членом НАТО не означает, что мы не можем встречаться с Россией или другими странами. Необходимо поддерживать баланс", — заключил Чавушоглу.

Напомним, что Эрдоган положительно отозвался о решении Москвы вывести войска из Херсона. Турецкий лидер считает этот шаг важным на пути к завершению войны в Украине.

Президент Турции в октябре говорил об острейшем кризисе современного мироустройства за последние 70 лет. По его словам, благодаря именно этому Россия напала на Украину.

В этом же месяце Эрдоган отмечал смягчение позиции Путина по диалогу с Украиной. Зеленский, по его словам, также дал понять, что преграды в этом вопросе отсутствуют.