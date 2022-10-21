"Надежда на мир": Эрдоган планирует поговорить с Зеленским и Путиным

У президента Турции сложилось впечатление о смягчении позиции Владимира Путина по войне в Украине. Общаясь с Владимиром Зеленским, турецкий лидер заметил отсутствие преград и готовность к диалогу.

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Президент России Владимир Путин смягчил позицию по диалогу с Украиной. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Азербайджане, пишет турецкое агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, в результате последнего общения с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении его позиции по войне в Украине.

"В ближайшие дни по итогам телефонный разговоров с Путиным и Зеленским поймем как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преград и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", — подчеркнул турецкий лидер.

Вопрос "зернового коридора"

Эрдоган говорил о продлении "зернового соглашения", которое обеспечивает поставки агропродукции из портов Черного моря в другие страны. Президент Турции отметил, что к 20 октября из портов Украины вышли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции.

Примерно 62% грузов, по оценке Эрдогана, идут на европейские рынки, 19,5% — в Азию, 13% — в Африку и 5,3% — на Ближний Восток.

"Самые неразвитые страны получили 454 626 тонн агропродукции. Это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот", — сообщил он.

Препятствий для продления "зернового соглашения" пока нет, убежден Эрдоган.

"К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно устранить", — заключил он.

Напомним, что в России заговорили о возможном пересмотре отношений с Турцией. Бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров считает, что эта страна якобы угрожает Крыму.

В Анкаре недавно признали невозможность встречи Зеленского и Путина. Киев не будет говорить с россиянами до освобождения украинских территорий.

Эрдоган ранее согласился на создание в Турции газового хаба, в котором будет храниться российский газ. Россия оттуда сможет продать топливо в Европу.