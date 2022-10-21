"Надія на мир": Ердоган планує поговорити із Зеленським та Путіним

У президента Туреччини склалося враження про пом'якшення позиції Володимира Путіна щодо війни в Україні. Спілкуючись із Володимиром Зеленським, турецький лідер зауважив відсутність перепон та готовність до діалогу.

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Президент Росії Володимир Путін пом'якшив позицію щодо діалогу з Україною. Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з журналістами в Азербайджані, пише турецька агенція Anadolu.

За словами Ердогана, в результаті останнього спілкування з Путіним у нього склалося враження про пом'якшення його позиції щодо війни в Україні.

"Найближчими днями за підсумками телефонних розмов з Путіним та Зеленським зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкод і готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир", — наголосив турецький лідер.

Питання "зернового коридору"

Ердоган говорив про продовження "зернової угоди", яка забезпечує постачання агропродукції з портів Чорного моря до інших країн. Президент Туреччини зазначив, що до 20 жовтня з портів України вийшли 363 суховантажні машини з 8 млн тонн агропродукції.

Приблизно 62% вантажів, за оцінкою Ердогана, йдуть на європейські ринки, 19,5% — до Азії, 13% — до Африки та 5,3% — до Близького Сходу.

"Найрозвиненіші країни отримали 454 626 тонн агропродукції. Це 5,7% від загального обсягу. Основними статтями експорту коридором стали кукурудза, пшениця, соняшникова олія, ріпак і соняшниковий шрот", — повідомив він.

Перешкод для продовження "зернової угоди" поки немає, переконаний Ердоган.

"До такого висновку я дійшов за підсумками переговорів з президентами України та Росії. Думаю, будь-яку перешкоду, яка може виникнути на цьому шляху, можна усунути", — сказав він.

Нагадаємо, що в Росії заговорили про можливий перегляд відносин із Туреччиною. Колишній депутат Держдуми Семен Багдасаров вважає, що ця країна нібито загрожує Криму.

В Анкарі нещодавно визнали неможливість зустрічі Зеленського та Путіна. Київ не говоритиме з росіянами до звільнення українських територій.

Ердоган раніше погодився на створення в Туреччині газового хаба, в якому зберігатиметься російський газ. Росія звідти зможе продати паливо до Європи.