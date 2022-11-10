Позитивный шаг: Эрдоган положительно оценил вывод российских войск из Херсона

Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает посреднические усилия, которые направлены на разрешение конфликта в Украине. Поэтому Эрдоган намерен лично провести диалог с Путиным на саммите "G20".

Related video

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в положительном ключе прокомментировал решение военного руководства РФ отвести войска из Херсона. Турецкий лидер назвал этот шаг позитивным и важным на пути к завершению конфликта, сообщает информационное агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, турецкая сторона не прекращает посреднических усилий в разрешении российско-украинского конфликта.

"Называть точную дату завершения (войны), конечно, нельзя. Однако последнее решение России по Херсону, конечно же, позитивный и важный шаг", — заявил Эрдоган.

Глава государства также отметил, что продолжит личный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит "Большой двадцатки" 15 ноября. Если же российский президент откажется от поездки в Индонезию, то в таком случае Эрдоган продолжит диалог в формате телефонных разговоров.

"Надеемся на успешность посреднических усилий Турции и переход от атмосферы войны к миру", — отметил турецкий президент.

Важно

Мирные переговоры с Россией. Как и зачем Турция и Запад нас к ним склоняют

Посреднические усилия Турции

Эрдоган не раз оказывался в роли посредника между конфликтующими сторонами. После проведения так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Украины, он выступил с осуждением таких шагов Кремля и подчеркнул, что Турция продолжает выступать за территориальную целостность Украины.

Также, по словам Эрдогана, он участвовал в переговорном процессе по обмену военнопленных. Турецкий лидер тогда заявил, что Анкара внесла решающий вклад в договоренность по обмену украинских и российских пленных.

Свою позицию Эрдоган аргументировал тем, что по его глубокому убеждению, война в Украине является следствием острейшего кризиса в современном мироустройстве за последние 70 лет. Размышляя о геополитике в XXI веке, турецкий лидер подчеркнул, что нынешняя система взаимоотношений "трещит по швам" и отношение многих мировых лидеров к войне в Украине является лишним подтверждением этого. Поэтому современный миропорядок нуждается в кардинальных реформах, убежден Эрдоган.

Напомним, Генштаб ВСУ не подтверждает и не опровергает вывод из Херсона российских оккупационных войск. Как заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, предполагаемое бегство противника является результатом колоссальных усилий украинских защитников.