Мирные переговоры с Россией. Как и зачем Турция и Запад нас к ним склоняют

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Резон Кремля очевиден. Там хотели бы получить паузу, которую используют для скрытой мобилизации (в том числе, и за счет добровольно-принудительного перевода призывников на контракт), расконсервации советской военной техники, закупки беспилотников и того, что закупить удастся. А под шумок попытаются выторговать смягчения каких-то санкций, в частности в энергетической сфере. Чтобы затем, с новыми силами, продолжить агрессию против Украины.

Есть свои резоны и у нашего военно-политического руководства. Прежде всего нам нужны массовые поставки техники и боеприпасов.

Необходимое количество может обеспечить именно ленд-лиз, так как свободные запасы вооружения, которые можно передать Украине, постепенно иссякают. А на производство вооружения нужно время, которое всегда в дефиците. Переговоры такой возможности способствуют.

Кроме того, мирные переговоры дают пусть призрачную, но надежду, что удастся избежать уничтожения нашей энергетической инфраструктуры. А это тема чрезвычайно заботит нашу власть. Кстати, сложности с электричеством не помешают транспортировке вооружения, так как она будет осуществляться на тепловозной тяге. А вот с пассажирскими перевозками могут быть проблемы.

Раз резоны есть у обеих сторон, то мирные переговоры могут состояться. И я не стал бы слишком уповать на резкие заявления наших руководителей, что никаких переговоров до полной деоккупации Украины: одно дело — мотивирующие политические лозунги, другое — военно-технологические реалии. Тем более в условиях полной зависимости от западных поставок.

В рамках потенциального перемирия Россия готова уйти из оккупированных территорий юга Украины на мало приемлемых для нас условиях. И даже убраться с Донбасса — на совсем неприемлемых условиях. А Крым вывести за скобки и вообще не обсуждать.

При этом надо четко понимать, что в свое время недоимперия обязательно нарушит все договоренности и продолжит агрессию, обвинив в нарушении Украину, НАТО и подземных рептилоидов.

Своеобразным типа приятным соусом к таким переговорам будут слухи о том, что Путин постепенно отходит от власти, передавая ее неким "прагматикам" в Кремле, которые желают восстановления отношений с цивилизованным миром. Группе Патрушева, в частности.

Даже если переговоры начнутся, то они неминуемо зайдут в тупик. Максимум, чего можно достичь — это решения отдельных гуманитарных вопросов: обмен пленными, коридоры для беженцев, условная демилитаризация вокруг Запорожской АЭС. Да и то вряд ли.

Единственный надежный путь к миру — это нанесение врагу таких поражений, которые вызовут в недоимперии масштабный политический кризис и реальную смену власти. Уничтожение военной базы РФ в Крыму — одно из таких поражений.

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