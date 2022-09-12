Мирні переговори з Росією. Як і навіщо Туреччина та Захід нас до них схиляють

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Резон Кремля очевидний. Там хотіли б отримати паузу, яку використали б для прихованої мобілізації (у тому числі й за рахунок добровільно-примусового переведення призовників на контракт), розконсервації радянської військової техніки, закупівлі безпілотників і того, що вдасться закупити. А під галас спробують виторгувати пом'якшення якихось санкцій, зокрема в енергетичній сфері. Щоб потім із новими силами продовжити агресію проти України.

Є свої резони й у нашого військово-політичного керівництва. Насамперед, нам потрібні масові постачання техніки та боєприпасів.

Необхідну кількість може забезпечити саме ленд-ліз, оскільки вільні запаси озброєння, які можна передати Україні, поступово вичерпуються. А на виробництво озброєння потрібен час, який завжди в дефіциті. Переговори до такої можливості сприяють.

Крім того, мирні переговори дають нехай примарну, але надію, що вдасться уникнути знищення нашої енергетичної інфраструктури. А ця тема надзвичайно турбує нашу владу. До речі, складнощі з електрикою не завадять транспортуванню озброєння, оскільки воно здійснюватиметься на тепловозній тязі. А от із пасажирськими перевезеннями можуть бути проблеми.

Якщо резони є в обох сторін, то мирні переговори можуть відбутися. І я не став би надто сподіватися на різкі заяви наших керівників, що жодних переговорів до повної деокупації України: одна справа — політичні гасла для мотивації, інша — військово-технологічні реалії. Тим більше, в умовах повної залежності від західних постачань.

У межах потенційного перемир'я Росія готова піти з окупованих територій півдня України на мало прийнятних для нас умовах. І навіть забратися з Донбасу — на зовсім неприйнятних умовах. А Крим вивести за дужки та взагалі не обговорювати.

При цьому треба чітко розуміти, що свого часу недоімперія обов'язково порушить усі домовленості й продовжить агресію, звинувативши в порушенні Україну, НАТО й підземних рептилоїдів.

Своєрідним типу приємним соусом до таких переговорів будуть чутки про те, що Путін поступово відходить від влади, передаючи її якимось "прагматикам" у Кремлі, які бажають відновлення стосунків із цивілізованим світом. Групі Патрушева, зокрема.

Навіть якщо переговори почнуться, то вони неминуче зайдуть у глухий кут. Максимум чого можна досягти — це вирішення окремих гуманітарних питань: обмін полоненими, коридори для біженців, умовна демілітаризація навколо Запорізької АЕС. Та й то навряд.

Єдиний надійний шлях до миру — це нанесення ворогові таких поразок, які викличуть у недоімперії масштабну політичну кризу та реальну зміну влади. Знищення військової бази РФ у Криму — одна з таких поразок.

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