Позитивний крок: Ердоган позитивно оцінив виведення російських військ із Херсона

Турецький лідер зазначив, що Анкара продовжує посередницькі зусилля, спрямовані на вирішення конфлікту в Україні. Тому Ердоган має намір особисто провести діалог із Путіним на саміті "G20".

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у позитивному ключі прокоментував рішення військового керівництва РФ відвести війська з Херсона. Турецький лідер назвав цей крок позитивним та важливим на шляху до завершення конфлікту, повідомляє інформаційне агентство "Анадолу".

За словами Ердогана, турецька сторона не припиняє посередницьких зусиль у розв'язанні російсько-українського конфлікту.

"Називати точну дату завершення (війни), звичайно, не можна. Однак останнє рішення Росії щодо Херсона, звичайно ж, позитивний і важливий крок", — заявив Ердоган.

Глава держави також зазначив, що продовжить особистий діалог із президентом РФ Володимиром Путіним, якщо той приїде на саміт "Великої двадцятки" 15 листопада. Якщо ж російський президент відмовиться від поїздки до Індонезії, то Ердоган продовжить діалог у форматі телефонних розмов.

"Сподіваємось на успішність посередницьких зусиль Туреччини та перехід від атмосфери війни до миру", — зазначив турецький президент.

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Посередницькі зусилля Туреччини

Ердоган неодноразово опинявся у ролі посередника між сторонами конфлікту. Після проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України він виступив із засудженням таких кроків Кремля і наголосив, що Туреччина продовжує виступати за територіальну цілісність України.

Також, за словами Ердогана, він брав участь у переговорному процесі щодо обміну військовополонених. Турецький лідер тоді заявив, що Анкара зробила вирішальний внесок у домовленість щодо обміну українських та російських полонених.

Свою позицію Ердоган аргументував тим, що на його глибоке переконання, війна в Україні є наслідком найгострішої кризи у сучасному світоустрої за останні 70 років. Розмірковуючи про геополітику в XXI столітті, турецький лідер наголосив, що нинішня система взаємовідносин "тріщить по швах" і ставлення багатьох світових лідерів до війни в Україні є ще одним підтвердженням цього. Тому сучасний світопорядок потребує кардинальних реформ, переконаний Ердоган.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ не підтверджує та не спростовує виведення з Херсона російських окупаційних військ. Як заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передбачувана втеча противника є результатом колосальних зусиль українських захисників.