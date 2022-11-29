Центр нового мирового порядка: Эрдоган назвал главную цель Турции

Турецкий лидер хочет использовать по максимуму возможности смены политической и экономической архитектуры мира. Современная Турция, по его мнению, не та страна, что была раньше.

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Турция должна находиться в центре нового мирового порядка. Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 7-м заседании правления Федерации отельеров Турции в Анкаре, пишет агентство Аnadolu.

"Наша страна должна находиться в центре нового мирового порядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", — подчеркнул турецкий лидер.

Президент добавил, что современная Турция – не та страна, что была раньше.

"Манипуляциями в СМИ, и действиями пары террористов, противники Турции не смогут остановить развитие нашей страны", — заметил он.

По словам турецкого лидера, пандемия коронавируса вызвала кратковременный экономический спад, но Турция не поменяет задач в сфере туризма и будет стараться максимально повысить доходы в этой области.

"Турция по итогам 2021 года находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а по объемам доходов от туризма — на 8-м. Прогнозы на 2022 год намного более обнадеживающие", — заключил он.

Напомним, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу недавно рассказал, как может закончиться развязанная Россией война в Украине. Дипломат уверен, что победы на фронте не будет и придется садиться за стол переговоров.

Реджеп Эрдоган ранее говорил об острейшем кризисе мироустройства за 70 лет. По его оценке, надежды человечества на мир и стабильность не оправдались, а конфликты только умножились.

Турция хочет начать наземную военную операцию на севере Сирии. Турецким военным понадобится несколько дней для приведения сил в полную боевую готовность.