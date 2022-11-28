Счет пошел на дни: Турция неминуемо начнет наземную операцию в Сирию, – Reuters

По словам источника журналистов, осталось политическое решение президента Реджепа Эрдогана.

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Турецкой армии нужно несколько дней до состояния полной готовности к операции в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Наземная операция ВС Турции начнется на севере Сирии. Решение о ее начале может быть принято уже сегодня, 28 сентября. Эскалация конфликта началась после того как 2 недели назад в Анкаре произошел теракт. В этом обвинили отряды народной обороны сирийского Курдистана. Они отрицают свою причастность.

На протяжении недели ВС Турции наносили артиллерийские и авиационные удары по курдистанским объектам на территории Сирии. Теперь все готово для наземной операции. Заявляется, что слово осталось за президентом Реджепом Эрдоганом.

"Турецким вооруженным силам нужно всего несколько дней, чтоы стать почти полностью готовыми", — сказал один из высокопоставленных чиновников.

Президент Реджеп Эрдоган заявлял уже, что Турция начнет наземную операцию доя обеспечения безопасности южных границ страны. О планах начать боевые действия Анкара уведомила США и РФ. Соединенные Штаты опасаются, что эскалация повлияет на цель борьбы в Сирии — противостояние с ИГИЛ. В свою очередь РФ попросила Анкару воздержаться от наземной операции.

Напомним, сирийская армия направила свои войска к Алеппо в ответ на заявления Турции о проведении наземной военной операции.

22 ноября Эрдоган заявил, что воздухом их операция в Сирии не завершится. Лидер страны уверен, что на курдских базах готовят теракты против Турции.