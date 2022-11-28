Рахунок пішов на дні: Туреччина неминуче розпочне наземну операцію в Сирії, – Reuters

За словами джерела журналістів, залишилося політичне рішення президента Реджепа Ердогана.

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Турецькій армії потрібно кілька днів до повної готовності до операції в Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Наземна операція ЗС Туреччини розпочнеться на півночі Сирії. Рішення про її початок може бути ухвалене вже сьогодні, 28 вересня. Ескалація конфлікту почалася після того, як 2 тижні тому в Анкарі стався теракт. У цьому звинуватили загони народної оборони сирійського Курдистану. Вони заперечують свою причетність.

Протягом тижня ЗС Туреччини завдавали артилерійських та авіаційних ударів по курдистанських об'єктах на території Сирії. Тепер усе готове до наземної операції. Заявляється, що слово залишилося за президентом Реджепом Ердоганом.

"Турецьким збройним силам потрібно лише кілька днів, щоб стати майже повністю готовими", — сказав один з високопосадовців.

Президент Реджеп Ердоган заявляв уже, що Туреччина почне наземну операцію для забезпечення безпеки південних кордонів країни. Про плани розпочати бойові дії Анкара повідомила США та РФ. Сполучені Штати побоюються, що ескалація вплине на мету боротьби в Сирії — протистояння з ІДІЛ. Зі свого боку, РФ попросила Анкару утриматися від наземної операції.

Нагадаємо, сирійська армія направила свої війська до Алеппо у відповідь на заяви Туреччини про проведення наземної військової операції.

22 листопада Ердоган заявив, що повітрям їхня операція в Сирії не завершиться. Лідер країни впевнений, що на курдських базах готують теракти проти Туреччини.