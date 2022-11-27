Відсіч Туреччини: армія Сирії направила військове підкріплення до Алеппо, – ЗМІ

За даними журналістів, до району бойових дій доставили 20 танків та бронетранспортерів, а також артилерію. Ще близько 100 вантажівок в'їхали через прикордонний перехід у курдському регіоні Іраку.

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Сирійське військове командування перекинуло військове підкріплення та бронетехніку на північ та схід Сирії у відповідь на повітряні атаки Туреччини та її заяви про проведення наземної військової операції. Про це повідомив телеканал Al Arabiya.

Підкріплення складається з майже 100 вантажівок, які в'їхали до Сирії через прикордонний перехід Аль-Валід з курдським регіоном Іраку. Військові перетнули місто Ель-Камишли на північному сході Сирії і попрямували до баз США на південь від Хасеке.

Командувач військовим альянсом "Сирійські демократичні сили" Мазлум Абді наголосив, що його сили готові відбити будь-яку наземну атаку та захистити район.

[ + – ] "Сирійські демократичні сили" заявили про готовність відбити будь-яку наземну атаку

Постпред США у регіоні Ніколас Грейнджер підтвердив Al Arabiya, що Вашингтон не давав Анкарі згоди на проведення військової операції у Сирії.

РосЗМІ з посиланням на сирійські військові джерела пишуть про підкріплення та бронетехніку, які військове командування Сирії перекинуло до міста Айн-ель-Араб, за 150 км на північний схід від Алеппо.

У цей район прибуло не менше 20 танків та бронетранспортерів, артилерійські гармати та великокаліберні кулемети. Таке рішення, за даними джерел, ухвалили після того, як турецькі війська та сирійська збройна опозиція завдали понад 40 артударів по околицях Айн-ель-Араба та Телль-Ріфаата.

Військова операція Туреччини в Сирії — Ердоган не відступає

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи на стадіоні Неф у Стамбулі, заявив, що ніхто не завадить Туреччині забезпечувати власну безпеку. Таким чином він пояснив нещодавні операції турецької армії на півночі Іраку та Сирії.

"Туреччина має право на будь-які дії на територіях, які вона позначила за межами та всередині своїх кордонів для забезпечення власної безпеки", — заявив турецький лідер.

Ердоган висловив припущення про швидке налагодження відносин Туреччини та Сирії.

"Найближчим часом, на кшталт того, як розпочався процес з Єгиптом, аналогічно буде і з Сирією. У політиці не буває образ", — зазначив він.

Нагадаємо, що Реджеп Ердоган погрожував початком наземної військової операції у Сирії у відповідь на ракетний удар по Туреччині. Курдські бази, на думку Анкари, використовують для терактів у Туреччині.

Ердоган пов'язував початок військової операції з невиконанням Росією низки зобов'язань щодо ліквідації терористів у Сирії.

Фокус також писав, що військовій операції Туреччини в Сирії передував теракт у центрі Стамбула, внаслідок якого загинули 6 людей та понад 80 постраждали.