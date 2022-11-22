"Повітрям не обмежимося": Ердоган пригрозив наземною військовою операцією в Сирії (фото)

Анкара розпочала військову операцію "Кіготь-меч" проти "Робітничої партії Курдистану". Реджеп Ердоган упевнений, що курдські бази використовуються для підготовки терактів у Туреччині.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив почати наземну операцію в Сирії після авіаударів Анкари по курдських позиціях і у відповідь ракетного удару по Туреччині. Про це повідомило агентство AFP.

"Немає жодних сумнівів у тому, що ця операція буде обмежена лише повітряною операцією", — сказав Ердоган журналістам, повертаючись до Туреччини з Катару після відвідин церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.

Турецьке міністерство оборони та начальник Генштабу разом вирішуватимуть, який рівень сили слід використати, продовжив він.

[ + – ] Туреччина оголосила про початок військової операції у Сирії та Іраку Фото: dailysabah.com

"Ми вже попереджали, що змусимо заплатити тих, хто порушує нашу територію", — зауважив Ердоган.

Анкара заявила, що курдські бази використовуються для терористичних атак у Туреччині. За даними президента Туреччини, 70 літаків і безпілотників пролетіли на 140 кілометрів у північний Ірак та на 20 кілометрів у північну Сирію та завдали авіаударів у вихідні дні.

Реджеп Ердоган сказав, що він не мав попередніх дискусій ні з президентом США Джо Байденом, ні з президентом Росії Володимиром Путіним з приводу наземної операції.

"Знешкодження цих терористичних організацій, їх знищення — це невіддільний обов'язок наших сил безпеки. Це не обмежиться лише повітряною кампанією", — заявив Ердоган.

Операція Туреччини "Кіготь-меч" проти "Робітничої партії Курдистану"

Реджеп Тайіп Ердоган після саміту G20 в Індонезії наказав розпочати операцію "Кіготь-меч" проти "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку Анкара вважає терористичною організацією.

Військові дії проводяться на півночі Сирії та Іраку.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар керує цією військово-повітряною операцією, яка спрямована на ліквідацію терористичної загрози. Туреччина, за заявою влади, прагне запобігти терактам на території країни та забезпечити безпеку кордонів.

[ + – ] Початку операції Анкари передував теракт у центрі Стамбула.

Початок військової операції на півночі Сирії Ердоган пов'язав із невиконанням Росії низки зобов'язань щодо ліквідації терористів за угодою від 2019 року в Сочі, пише видання Daily Sabah.

Угода передбачала сприяння російській військовій поліції та сирійській прикордонній службі щодо виведення підрозділів курдських загонів самооборони від кордону з Туреччиною.

"Вони були зобов'язані очистити територію від терористів. Попри те, що ми багато разів нагадували їм про це, вони цього не зробили. Ми сказали, що не мовчатимемо і вживемо заходів проти терористів", — говорив турецький глава.

Зазначимо, що початку операції Анкари передував теракт у центрі Стамбула. Внаслідок вибуху загинули 6 людей та понад 80 постраждали.

Після цього турецьке місто Каркомиш обстріляли ракетами із Сирії — члени "Робітничої партії Курдистану" та "Сил народної самооборони" випустили 5 снарядів.