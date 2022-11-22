"Повітрям не обмежимося": Ердоган пригрозив наземною військовою операцією в Сирії (фото)
Анкара розпочала військову операцію "Кіготь-меч" проти "Робітничої партії Курдистану". Реджеп Ердоган упевнений, що курдські бази використовуються для підготовки терактів у Туреччині.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив почати наземну операцію в Сирії після авіаударів Анкари по курдських позиціях і у відповідь ракетного удару по Туреччині. Про це повідомило агентство AFP.
"Немає жодних сумнівів у тому, що ця операція буде обмежена лише повітряною операцією", — сказав Ердоган журналістам, повертаючись до Туреччини з Катару після відвідин церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.
Турецьке міністерство оборони та начальник Генштабу разом вирішуватимуть, який рівень сили слід використати, продовжив він.
"Ми вже попереджали, що змусимо заплатити тих, хто порушує нашу територію", — зауважив Ердоган.
Анкара заявила, що курдські бази використовуються для терористичних атак у Туреччині. За даними президента Туреччини, 70 літаків і безпілотників пролетіли на 140 кілометрів у північний Ірак та на 20 кілометрів у північну Сирію та завдали авіаударів у вихідні дні.
Реджеп Ердоган сказав, що він не мав попередніх дискусій ні з президентом США Джо Байденом, ні з президентом Росії Володимиром Путіним з приводу наземної операції.
"Знешкодження цих терористичних організацій, їх знищення — це невіддільний обов'язок наших сил безпеки. Це не обмежиться лише повітряною кампанією", — заявив Ердоган.
Операція Туреччини "Кіготь-меч" проти "Робітничої партії Курдистану"
Реджеп Тайіп Ердоган після саміту G20 в Індонезії наказав розпочати операцію "Кіготь-меч" проти "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку Анкара вважає терористичною організацією.
Військові дії проводяться на півночі Сирії та Іраку.
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар керує цією військово-повітряною операцією, яка спрямована на ліквідацію терористичної загрози. Туреччина, за заявою влади, прагне запобігти терактам на території країни та забезпечити безпеку кордонів.
Початок військової операції на півночі Сирії Ердоган пов'язав із невиконанням Росії низки зобов'язань щодо ліквідації терористів за угодою від 2019 року в Сочі, пише видання Daily Sabah.
Угода передбачала сприяння російській військовій поліції та сирійській прикордонній службі щодо виведення підрозділів курдських загонів самооборони від кордону з Туреччиною.
"Вони були зобов'язані очистити територію від терористів. Попри те, що ми багато разів нагадували їм про це, вони цього не зробили. Ми сказали, що не мовчатимемо і вживемо заходів проти терористів", — говорив турецький глава.
Зазначимо, що початку операції Анкари передував теракт у центрі Стамбула. Внаслідок вибуху загинули 6 людей та понад 80 постраждали.
Після цього турецьке місто Каркомиш обстріляли ракетами із Сирії — члени "Робітничої партії Курдистану" та "Сил народної самооборони" випустили 5 снарядів.