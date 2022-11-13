Біля консульства РФ у Стамбулі пролунав вибух: є загиблі та поранені (відео)

До вибуху в турецькому місті міг бути причетний терорист-смертник. Також є інформація про детонацію сумки із вибухівкою, передають ЗМІ.

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У турецькому місті Стамбул стався вибух, внаслідок якого є загиблі та поранені. Інцидент трапився на пішохідній вулиці, поряд із консульством РФ. Про подію у своєму Twitter повідомив губернатор Стамбула Алі Арлікая.

За словами турецького чиновника, вибух стався близько 16:20 за місцевим часом (15:20 за Києвом) на вулиці Істікляль.

"На місце події було направлено наших поліцейських, медиків, пожежників... Є жертви і поранені. Інформація про подію буде доведена до відома громадськості", — написав Арлікая.

За попередніми даними, які опинилися у розпорядженні видання CNN Turk, поранення отримали 11 людей. Журналісти також повідомили, що наразі відомо про щонайменше одного загиблого.

"За отриманою нами інформацією йдеться про теракт, велика ймовірність, що це навіть міг бути смертник, також говорять про сумку, начинену вибухівкою", — повідомляють ЗМІ.

Зазначимо, що пішохідна вулиця Істікляль, де стався вибух, знаходиться за 500 метрів від консульства РФ у Стамбулі.

[ + – ] Відстань від консульства РФ до вулиці Істікляль

У період з 2015 по 2017 рік Туреччина постраждала від серії смертоносних вибухів, скоєних угрупуванням "Ісламська держава" та курдськими угрупованнями, оголошеними поза законом на території держави.

Нагадаємо, менше місяця тому в турецькому Стамбулі спалахнула масштабна пожежа у 24-поверховому житловому будинку. Тоді жертв вдалося уникнути, мешканців евакуювали з місця події.

Зазначимо, що офіційна Анкара, зокрема президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, неодноразово пропонувала своє посередництво в процесі завершення повномасштабної війни РФ проти України. Турецький лідер нещодавно позитивно оцінив відступ російських військ із Херсона, назвавши цей крок важливим для закінчення бойових дій.