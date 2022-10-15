У Стамбулі спалахнув 24-поверховий житловий будинок (фото, відео)

Пожежники кажуть, що у будівлі спалахнув кондиціонер. Полум'я швидко поширилося вентиляцією з першого по останній поверхи, всіх мешканців евакуювали.

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У Стамбулі спалахнула сильна пожежа у 24-поверховому житловому будинку. Про подію повідомила турецька газета Habertürk.

Будинок розташований у житловому районі Кадикей на азіатському узбережжі Стамбула. Пожежники виїхали на місце події і намагаються загасити вогонь.

Займання почалося на нижніх поверхах будинку, але невдовзі полум'я дійшло до верхнього поверху. Мешканців будинку евакуювали.

"Пожежа почалася у вентиляційному отворі. Пожежна команда дісталася сходами. Наразі інформації про поранених і загиблих немає", — зазначили журналісти.

Газета Сумхуріет з посиланням на пожежників доповнює, що спалах почався через несправний кондиціонер.

[ + – ] Пожежна команда дісталася сходами.

Sabah пише, що в районі загоряння вжили всіх заходів безпеки, зокрема, евакуацію людей.

У будівлі відключили електрику, пожежникам вдалося локалізувати вогонь. Роботи з внутрішнього та зовнішнього охолодження продовжуються.

Будівля належить компанії Şua İnşaat, її збудували у 1992 році та здали клієнтам у грудні 2018 року. Проєкт складається із 785 квартир.

Нагадаємо, що у вересні в китайському місті Чанша спалахнула масштабна пожежа — 200-метровий будинок згорів за 20 хвилин. У хмарочосі зберігали майже 35 тонн палива для серверів.

Цього ж місяця у російському місті Уфа горів великий торговий центр "Меркурій". Мародери скористалися моментом та виносили все, що змогли взяти.

Фокус раніше писав про масштабні лісові пожежі в Іспанії. У серпні у спільноті Валенсія вогонь знищив понад 10 тисяч гектарів дерев.