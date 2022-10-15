В Стамбуле вспыхнул 24-этажный жилой дом (фото, видео)

Пожарные говорят, что в здании загорелся кондиционер. Пламя быстро распространилось по вентиляции с первого по последний этажи, всех жильцов эвакуировали.

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В Стамбуле вспыхнул сильный пожар в 24-этажном жилом доме. О происшествии сообщила турецкая газета Habertürk.

Здание расположено в жилом районе Кадыкей на азиатском побережье Стамбула. Пожарные выехали на место происшествия и пытаются потушить огонь.

Возгорание началось на нижних этажах дома, но вскоре пламя дошло до верхнего этажа. Жильцов дома эвакуировали.

"Пожар начался в вентиляционном отверстии. Пожарная команда добралась до места по лестнице. На данный момент информации о раненых и погибших нет", — отметили журналисты.

Газета Сumhuriyet со ссылкой на пожарных дополняет, что возгорание началось из-за неисправного кондиционера.

[ + – ] Пожарная команда добралась до места по лестнице

Sabah пишет, что в районе возгорания приняли все меры безопасности, в частности, эвакуацию людей.

В здании отключили электричество, пожарным удалось локализовать огонь. Работы по внутреннему и внешнему охлаждению продолжаются.

Здание принадлежит компании Şua İnşaat, его построили в 1992 году и сдали клиентам в декабре 2018 года. Проект состоит из 785 квартир.

Напомним, что в сентябре в китайском городе Чанша вспыхнул масштабный пожар — 200-метровое здание сгорело за 20 минут. В небоскребе хранили почти 35 тонн топлива для серверов.

В этом же месяце в российском городе Уфа горел крупный торговый центр "Меркурий". Мародеры воспользовались моментом и выносили все, что смогли взять.

Фокус ранее писал о масштабных лесных пожарах в Испании. В августе в сообществе Валенсия огонь уничтожил более 10 тысяч гектаров деревьев.