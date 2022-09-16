Сгорел за 20 минут: В Китае масштабный пожар охватил 200-метровый небоскреб (видео)

В многоэтажном здании располагался государственной телекоммуникационной компании China Telecom, где по некоторым данным, хранилось 35 тонн топлива для серверов.

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В китайском городе Чанша, провинции Хунань,16 сентября в многоэтажном здании, где располагался офис государственной телекоммуникационной компании China Telecom, вспыхнул масштабный пожар. Несмотря на усилия пожарников десятки этажей 200-метрового здания сгорели буквально за 20 минут. Об этом сообщают китайские СМИ.

О количестве пострадавших людей в здании пока неизвестно, однако, учитывая масштаб возгорания, речь может идти о сотнях погибших. По некоторым данным, в башне хранилось 35 тонн топлива для серверов, что может объяснить, почему огромное здание сгорело за считанные минуты.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как огонь охватил практически все этажи здания, а из этажей повалил густой черный дым. Журналисты сообщают, что пожарные оперативно приступили к тушению пожара и проведению спасательных работ на месте происшествия, и на данный момент открытый огонь уже удалось потушить.

О степени повреждения здания пока подробностей нет, однако местные новостные агентства сообщают, что верхушка небоскреба от огня обуглилась.

Напомним, вечером 9 сентября в российском городе Уфа начался пожар в торговом центре "Меркурий". Как сообщил Telegram-канал Mush, продавцы магазинов пытались спасти товар, в то время как мародеры не растерялись и тоже выносили из ТЦ продукцию.

В Москве 24 августа загорелся склад площадью 1,5 тысяч кв. метров. В результате происшествия один человек погиб, но пожарным удалось вытащить из огня и спасти три человека, которые после были госпитализированы.