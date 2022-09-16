Згорів за 20 хвилин: У Китаї масштабна пожежа охопила 200-метровий хмарочос (відео)

У багатоповерховій будівлі розташовувалася державна телекомунікаційна компанія China Telecom, де, за деякими даними, зберігалося 35 тонн палива для серверів.

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У китайському місті Чанша, що в провінції Хунань, 16 вересня в багатоповерховому будинку, де розташовувався офіс державної телекомунікаційної компанії China Telecom, спалахнула масштабна пожежа. Незважаючи на зусилля пожежників, десятки поверхів 200-метрової будівлі згоріли буквально за 20 хвилин. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

Про кількість постраждалих людей у будівлі поки що невідомо, проте, враховуючи масштаб загоряння, може йтися про сотні загиблих. За деякими даними, у вежі зберігалося 35 тонн палива для серверів, що може пояснити, чому величезний будинок згорів за лічені хвилини.

На опублікованих кадрах можна побачити, як вогонь охопив майже всі поверхи будівлі, а з поверхів повалив густий чорний дим. Журналісти повідомляють, що пожежники оперативно розпочали гасіння пожежі та проведення рятувальних робіт на місці події, і наразі відкритий вогонь уже вдалося загасити.

Про ступінь пошкодження будівлі наразі подробиць немає, проте місцеві новинні агенції повідомляють, що верхівка хмарочоса від вогню обвалилася.

Нагадаємо, увечері 9 вересня в російському місті Уфа почалася пожежа в торговому центрі "Меркурій". Як повідомив Telegram-канал Mush, продавці магазинів намагалися врятувати товар, тоді як мародери не розгубилися й також виносили з ТЦ продукцію.

У Москві 24 серпня спалахнув склад площею 1,5 тисяч кв. метрів. Унаслідок пригоди одна людина загинула, але пожежникам вдалося витягнути з вогню та врятувати троє людей, яких потім було госпіталізовано.