У Москві горів склад площею 1,5 тисячі кв. метрів: є жертви (фото)

У триповерховому приміщенні частково впала покрівля. В екстрених службах кажуть, що спалах міг статися через спеку — енергомережа працювала в аварійному режимі.

Вдень 24 серпня на північному сході Москви спалахнув склад площею 1,5 тисячі квадратних метрів. Про це повідомила пресслужба МНС Росії.

Вогонь спалахнув у 3-поверховому складському будинку, пожежники врятували 3 людей, їх передали медикам для надання допомоги. Внаслідок пригоди 1 особа загинула. Пізніше в МНС уточнили, що о 18:33 вогонь ліквідували.

Прокуратура Москви зазначила, що в результаті займання загинула 1 особа, госпіталізовано чоловіка та жінку. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

"Хід і результати процесуальної перевірки, що проводиться за цим фактом, поставлені на контроль у прокуратурі Москви", — зазначили у відомстві.

"РИА Новости" пише про часткове обвалення покрівлі внаслідок пожежі на складі. Співрозмовники в екстрених службах сказали ТАСС, що пожежа на складі в Сигнальному проїзді на північному сході Москви могла статися через аварійний режим роботи енергомережі в умовах спеки.

[ + – ] Через пожежу частково обвалилася покрівля на складі

Нагадаємо, що російські військові виправдовували спекою вибухи в районі села Тимонове Бєлгородської області — там є ворожі боєприпаси.

Через лісові пожежі в Рязанській області в Москві 22 серпня стояв смог і сильно відчувався запах гару. На столицю РФ чекає рекордна за останні 125 років спека, температура підніметься до рівня понад +30 градусів.

На початку серпня у російському місті Істра горів великий склад маркетплейсу Ozon. Можливими причинами займання називали підпал та несправність обладнання.