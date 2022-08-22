Москву огорнув сильний смог: оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки (відео)

Росіяни скаржаться на запах гару у кількох районах столиці РФ. Причиною стали великі лісові пожежі у Рязанській області.

У Москві через лісові пожежі в Рязанській області РФ, що виникли внаслідок сильної спеки, стоїть смог і запах гару. Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ оголосило на території російської столиці найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це пише агентство "РИА Новости".

О 07:49 за московським часом (збігається з київським) журналісти опублікували фото та відео, на яких знято смог, утворений внаслідок пожеж у сусідньому регіоні. Також ЗМІ повідомили, що у повітрі Москви відчувається запах гару. Вже о 09:26 агентство з посиланням на місцевий комплекс міського господарства повідомило, що запах гару в столиці "поступово слабшає", а перевищення гранично допустимих концентрацій частинок не зафіксовано.

Раніше синоптики анонсували, що цього тижня на Москву чекає рекордна за останні 125 років спека — вище за +30 градусів. Сьогодні у МНС оголосили найвищий, п'ятий клас пожежної небезпеки на найближчі три дні у Москві через погодні умови.

Смог від рязанських пожеж досяг Москви 17 серпня. Через загоряння у кількох районах Рязанської області ввели режим надзвичайної ситуації. Площа, пройдена вогнем, станом на сьогодні досягла 8,5 тис. гектарів.

Нагадаємо, понад 10 років тому, у 2010 році, Москву також огорну смог через масові літні пожежі одразу в кількох регіонах РФ. Запах гару був настільки сильним, що відчувався навіть у метро. Кількість померлих у місті за час аномальної спеки додатково до середнього рівня на цю пору року становила близько 15 тисяч осіб.

Також ми писали про пожежі в Іспанії, які цього року знищили майже 250 тисяч гектарів угідь, постраждали десятки людей.