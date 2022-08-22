Москву окутал сильный смог: объявлен наивысший уровень пожарной опасности (видео)

Россияне жалуются на запах гари в нескольких районах столицы РФ. Причиной стали крупные лесные пожары в соседней Рязанской области.

В Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области РФ, возникших в результате сильной жары, стоит смог и запах гари. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ объявило на территории российской столицы наивысший уровень пожарной опасности. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

В 07:49 по московскому времени (совпадает с киевским) журналисты опубликовали фото и видео, на которых запечатлен смог, образовавшийся в результате пожаров в соседнем регионе. Также СМИ сообщили, что в воздухе Москвы ощущается запах гари. Уже в 09:26 агентство со ссылкой на местный комплекс городского хозяйства уведомило, что запах гари в столице "постепенно ослабевает", а превышений предельно допустимых концентраций частиц не зафиксировано.

Ранее синоптики анонсировали, что на этой неделе Москву ожидает рекордная за последние 125 лет жара — выше +30 градусов. Сегодня в МЧС объявили самый высокий, пятый класс пожарной опасности на ближайшие три дня в Москве из-за погодных условий.

Смог от рязанских пожаров достиг Москвы 17 августа. Из-за возгораний в нескольких районах Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Площадь, пройденная огнем, по состоянию на сегодня достигла 8,5 тыс гектаров.

Напомним, более 10 лет назад, в 2010 году, Москва также была окутана смогом из-за массовых летних пожаров сразу в нескольких регионах РФ. Запах гари был настолько сильным, что чувствовался даже в метро. Количество умерших в городе за время аномальной жары дополнительно к среднему уровню на это время года составило около 15 тысяч человек.

Также мы писали о пожарах в Испании, которые в этом году уничтожили почти 250 тысяч гектаров угодий, пострадали десятки человек.