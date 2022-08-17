Лесные пожары в Испании: огонь перекинулся на поезд, пострадали около 20 человек (фото)

Из Валенсии в Сарагосу ехали 48 человек. Когда состав начал гореть, пассажиры в панике разбивали окна, пытаясь выбраться из огненной ловушки.

Лесной пожар в Испании распространился на поезд, который двигался по маршруту "Валенсия – Сарагоса". В результате пострадали до 20 человек, пишет газета The Guardian.

Трое человек получили серьезные ожоги, двоих перевезли больницу на вертолете. Других пострадавших, в том числе 10-летнюю девочку, доставили в близлежащие больницы. В поезде ехали 48 человек.

[ + – ] Пожары в Испании в этом году уничтожили почти 250 тысяч гектар угодий

Машинист пытался сдать задним ходом. Пассажиры боялись оказаться в огненной ловушке – они в панике разбивали окна и пытались выбраться из поезда.

"Как только они увидели, что окружены огнем, они вернулись в поезд, некоторые из них получили ожоги", — прокомментировал представитель испанской железнодорожной компании Renfe.

Пожары в Испании – в стране горят лесные угодья

Пожары в этом году уничтожили в королевстве почти 250 тысяч гектар угодий, в провинции Аликанте огонь не удается взять под контроль, сообщил канал Euronews.

[ + – ] Военные помогали тушить очаги возгораний

Военные помогали тушить очаги возгораний. Огонь возле Валь-де-Эбо уничтожил 3,5 тысячи гектаров леса, из опасных мест эвакуировали 1200 человек. Более 1,5 тысяч человек покинули дома в районе муниципалитета Аньон-де-Монкайо в Сарагосе.

В Валенсии и ее окрестностях тоже бушуют сильные лесные пожары, в результате которых уничтожены десятки тысяч акров леса.

Фокус ранее писал, что за несколько месяцев этого года в Испании было почти 400 лесных пожаров. Огонь уничтожил 271 тысяч гектаров земли.

Напомним, что Европейская информационная система ранее предупреждала о возможном рекордном сезоне лесных пожаров. За год пожары уничтожили около 660 тысяч гектар территории европейских стран.

Утром 4 августа в западном районе Берлина вспыхнул пожар из-за взрыва на полицейском складе боеприпасов. Горело около 15 тыс. квадратных метров леса.