На западе Берлина взорвался склад с боеприпасами: огонь перекинулся на лес

Пламя охватило около 15 тыс. квадратных метров лесного массива, для его ликвидации задействованы пожарные, полиция и спецназ Бундесвера.

Утром в четверг, 4 августа, в районе Грюневальд на западе столицы ФРГ Берлина, произошел взрыв на полицейском складе боеприпасов, в результате чего возник пожар. Огонь перекинулся на лес, пламенем занято около 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Пожар вспыхнул утром после взрыва на полицейском участке в Грюневальде. По данным пожарной части, там, среди прочего, хранятся взрывоопасные предметы и фейерверки. Спасатели принялись поливать прилегающие к месту происшествия лесные массивы, чтобы затруднить распространение огня.

"Лес и место хранения боеприпасов, обнаруженных берлинской полицией, горят. Следует ожидать шум взрыва, возможны неприятные ощущения от запаха гари", — сообщили спасатели утром в четверг.

На месте происшествия работают более 100 пожарных, задействованы водометы, полицейский вертолет, а также спецназ армии ФРГ. Спасатели уверяют, что непосредственной опасности для жилых домов пожар не представляет. При взрыве на складе никто не пострадал.

Ликвидация пожара затрудняется засухой в Грюневальде и оставшимся на территории склада количеством боеприпасов. Причина взрыва до сих пор неизвестна.

Прямая трансляция с места событий ведется в YouTube.

Напомним, в 2014 году в чешском городе Врбетице произошли взрывы на складе боеприпасов, в результате которых погибли два человека. Спустя семь лет следствие установило, что к инциденту причастны российские спецслужбы. В результате Прага выслала дипломатов РФ.

Также мы сообщали о сегодняшних взрывах в центре Донецка, где должна была пройти церемония прощания с командиром армии боевиков "ДНР" Ольгой "Корсой" Качурой.