На заході Берліна вибухнув склад із боєприпасами: вогонь перекинувся на ліс

Полум'я охопило близько 15 тис. квадратних метрів лісового масиву, для його ліквідації задіяні пожежники, поліція та спецназ Бундесверу.

Вранці у четвер, 4 серпня, в районі Ґруневальда на заході столиці ФРН Берліна стався вибух на поліцейському складі боєприпасів, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь перекинувся на ліс, полум'ям зайнято близько 15 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

Пожежа спалахнула вранці після вибуху на поліцейській дільниці у Ґруневальді. За даними пожежної частини, там, серед іншого, зберігаються вибухонебезпечні предмети та феєрверки. Рятувальники почали поливати прилеглі до місця події лісові масиви, щоб ускладнити поширення вогню.

"Ліс і місце зберігання боєприпасів, виявлених берлінською поліцією, горять. Слід очікувати шуму вибуху, можливі неприємні відчуття від запаху гару", — повідомили рятувальники вранці в четвер.

На місці події працюють понад 100 пожежників, задіяні водомети, поліцейський гелікоптер, а також спецназ армії ФРН. Рятувальники запевняють, що безпосередньої небезпеки для житлових будинків пожежа не становить. Під час вибуху на складі ніхто не постраждав.

Ліквідація пожежі ускладнюється посухою в Ґруневальді та кількістю боєприпасів, що залишилася на території складу. Причина вибуху досі невідома.

Пряма трансляція з місця подій ведеться на YouTube.

Нагадаємо, у 2014 році в чеському місті Врбетиці сталися вибухи на складі боєприпасів, внаслідок яких загинуло двоє людей. Через сім років слідство встановило, що до інциденту причетні російські спецслужби. У результаті Прага вислала дипломатів РФ.

Також ми повідомляли про сьогоднішні вибухи в центрі Донецька, де мала пройти церемонія прощання з командиром армії бойовиків "ДНР" Ольгою "Корсою" Качурою.