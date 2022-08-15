В Испании пришлось эвакуировать тысячи людей из-за лесных пожаров (видео)

Огонь, раздуваемый сильным ветром, в провинции Сарагоса сжег 8 тысяч гектаров земли менее чем за сутки.

Из-за пожаров, которые начались в Испании еще 13 августа, из нескольких населенных пунктов пришлось эвакуировать более двух тысяч человек, о чем пишет Reuters.

О нанесенном ущербе рассказал региональный президент автономного сообщества Арагона Хавьер Ламбан. Так, во время пожара в населенном пункте Валь-де-Эбо сгорело не менее 3500 гектаров земли. Спасатели провели эвакуацию 1000 местных жителей. Также в местной полиции сообщили, что из провинции затем вывезли жителей еще 70 домов.

Всего из автономных сообществ Арагон и Валенсия эвакуировали 2,5 тысячи человек. К тушению пожара привлекли сотни пожарных. Было насчитано как минимум 43 лесных очага возгорания.

[ + – ] Лесные пожары в Испании

[ + – ] Лесные пожары в Испании

Отметим, что в Европейской информационной системе о лесных пожарах заявили, что Европейский Союз находится на пути к рекордному сезону лесных пожаров. Так, огонь за год уже уничтожил примерно 660 тысяч гектаров территории стран ЕС.

Ранее Фокус писал, что в Египте из-за пожара погибли более 40 человек. Большинство погибших были детьми.

Еще напомним, что в России произошел пожар на химзаводе. Огонь распространился на более чем 1 тысячу квадратных метров.

Также сообщалось, что в США мужчина устроил стрельбу возле Капитолия и позже застрелился. Злоумышленник на своем авто протаранил заграждение из автомобилей, установленной на Восточной улице Капитолия, и устроил стрельбу из горящей машины.