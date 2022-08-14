В США мужчина устроил стрельбу возле Капитолия и позже застрелился, — AP

На своей машине злоумышленник врезался в автомобильное заграждение перед Капитолием. После этого он начал палить в воздух из авто, которое вспыхнуло от столкновения.

В Вашингтоне 14 августа у Капитолия произошел инцидент. Неизвестный мужчина на своем авто протаранил заграждение из автомобилей, установленной на Восточной улице Капитолия, и устроил стрельбу из горящей машины, после чего застрелился. Об этом сообщает международное информационное агентство Associated Press.

Полиция штата рассказала журналистам издания, что рано утром автомобиль с неизвестным мужчиной врезался в баррикаду, установленную перед Капитолием, из-за чего его авто загорелось. Затем он начал стрелять в воздух из горящей машины, и когда полицейские подошли к его машине ближе, он застрелился, сообщили правоохранители.

Имя мужчины полицейские пока не разглашают, однако известно, что во время инцидента полицейские не открывали ответный огонь и никто кроме мужчины не пострадал. Сейчас следователи пытаются установить мотив преступника и выявить детали происшествия, но по предварительной версии, мужчина не ставил цели нападать на кого-либо из членов Конгресса, поскольку в такое время в здании работает очень мало сотрудников.

Также сообщается, что инцидент произошел на фоне последних событий в Флориде, где сотрудники ФБР устроили обыск в поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа.

Американские полицейские отметили, что правоохранительные органы по всей стране сталкиваются с растущим числом угроз, а федеральные чиновники предупредили о возможных нападениях на правительственные здания, которые ожидают на протяжении нескольких дней после обыска ФБР.

Обозреватели пишут, что сегодняшний инцидент напоминает нападение в апреле 2021, когда мужчина на автомобиле въехал в двух сотрудников полиции Капитолия на контрольно-пропускном пункте, убив ветерана полиции.

Напомним, что агенты ФБР 9 августа провели обыск в доме бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде и взломали сейф. По данным американских СМИ, федералы искали материалы, которые Трамп привез в свою резиденцию Мар-а-Лаго, когда покидал Белый дом.

11 августа вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание ФБР, расположенном в Цинциннати, штат Огайо. Мужчина сумел прорваться через охрану и попытался скрыться, но во время погони за ним полицейские его застрелили.