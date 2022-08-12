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Мир

В США застрелили вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в здание ФБР

нападение на здание ФБР, в США застрелили нападавшего, сторонники Трампа, атака на ФБР
Фото: REUTERS | Лейтенант Натан Деннис из дорожной патрульной службы штата Огайо во время брифинга не назвал имя подозреваемого

Американские СМИ сообщают, что в 2021 году этот человек штурмовал Капитолий вместе со сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

В Цинциннати, штат Огайо, 11 августа вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание ФБР, сообщает Reuters. Не сумев прорваться через охрану, он выбежал на улицу, сел за руль автомобиля и поехал в сторону автомагистрали 71. Полицейские бросились в погоню, подозреваемый стал стрелять в их сторону, сообщил представитель дорожной патрульной службы штата Огайо Натан Деннис.

В конце концов автомобиль беглеца остановился в округе Клинтон на кукурузном поле. В течение нескольких часов полицейские предлагали мужчине сдаться, однако им пришлось его застрелить, когда он нацелил на них оружие.

По словам лейтенанта Денниса, подозреваемый скончался на месте, полицейские не пострадали.

нападение на здание ФБР, в США застрелили нападавшего, сторонники Трампа, атака на ФБР
Нападавшему не удалось прорваться черех охрану здания ФБР

В полиции не назвали имя убитого и во время нескольких брифингов отказались комментировать его мотивы. Однако журналисты со ссылкой на неназванные источники сообщили имя нападавшего. Это 42-летний Рики Шиффер, который, судя по его высказываниям в соцсети Truth Social, придерживался крайне правых взглядов.

В этой же принадлежащей Дональду Трампу соцсети Шиффер сообщил о планируемой атаке на ФБР. "Если вы ничего не слышите от меня, это правда, что я пытался атаковать ФБР, и это будет означать, что либо меня отключили от интернета, либо ФБР поймало меня, либо они прислали копов", — было сказано в одном из его сообщений. Соцсеть удалила их после того, в полиции заявили о гибели нападавшего.

NBC News со ссылкой на двух неназванных официальных лиц, сообщило, что подозреваемый находился в здании Капитолия США в Вашингтоне во время нападения сторонников Трампа 6 января 2021 года. Следствие сейчас выясняет, был ли он связан с экстремистскими группировками.

Reuters отмечает, что некоторые сторонники Трампа были недовольны тем, что ФБР взялось расследовать поддержку Россией его президентской кампании 2016 года и провело обыск в его доме во Флориде. После обыска ФБР получило несколько угроз.

"Насилие и угрозы в отношении правоохранительных органов, в том числе ФБР, опасны и должны глубоко беспокоить всех американцев", — заявил после этого директор ФБР Кристофер Рэй.

Как стало известно, детективы ФБР проводили обыски в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, пытаясь обнаружить документы, связанные с ядерной программой.

Напомним, 8 августа детективы ФБР провели обыски в резиденции экс-президента Дональда Трампа. По данным журналистов, правоохранители в ходе процессуальных действий хотели найти документы с грифом "секретно". Также сообщалось, что детективы ФБР провели отдельный обыск в гардеробе супруги экс-президента США Мелании Трамп.