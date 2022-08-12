В США застрелили вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в здание ФБР

Американские СМИ сообщают, что в 2021 году этот человек штурмовал Капитолий вместе со сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

В Цинциннати, штат Огайо, 11 августа вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание ФБР, сообщает Reuters. Не сумев прорваться через охрану, он выбежал на улицу, сел за руль автомобиля и поехал в сторону автомагистрали 71. Полицейские бросились в погоню, подозреваемый стал стрелять в их сторону, сообщил представитель дорожной патрульной службы штата Огайо Натан Деннис.

В конце концов автомобиль беглеца остановился в округе Клинтон на кукурузном поле. В течение нескольких часов полицейские предлагали мужчине сдаться, однако им пришлось его застрелить, когда он нацелил на них оружие.

По словам лейтенанта Денниса, подозреваемый скончался на месте, полицейские не пострадали.

[ + – ] Нападавшему не удалось прорваться черех охрану здания ФБР

В полиции не назвали имя убитого и во время нескольких брифингов отказались комментировать его мотивы. Однако журналисты со ссылкой на неназванные источники сообщили имя нападавшего. Это 42-летний Рики Шиффер, который, судя по его высказываниям в соцсети Truth Social, придерживался крайне правых взглядов.

В этой же принадлежащей Дональду Трампу соцсети Шиффер сообщил о планируемой атаке на ФБР. "Если вы ничего не слышите от меня, это правда, что я пытался атаковать ФБР, и это будет означать, что либо меня отключили от интернета, либо ФБР поймало меня, либо они прислали копов", — было сказано в одном из его сообщений. Соцсеть удалила их после того, в полиции заявили о гибели нападавшего.

NBC News со ссылкой на двух неназванных официальных лиц, сообщило, что подозреваемый находился в здании Капитолия США в Вашингтоне во время нападения сторонников Трампа 6 января 2021 года. Следствие сейчас выясняет, был ли он связан с экстремистскими группировками.

Reuters отмечает, что некоторые сторонники Трампа были недовольны тем, что ФБР взялось расследовать поддержку Россией его президентской кампании 2016 года и провело обыск в его доме во Флориде. После обыска ФБР получило несколько угроз.

"Насилие и угрозы в отношении правоохранительных органов, в том числе ФБР, опасны и должны глубоко беспокоить всех американцев", — заявил после этого директор ФБР Кристофер Рэй.

Как стало известно, детективы ФБР проводили обыски в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, пытаясь обнаружить документы, связанные с ядерной программой.

Напомним, 8 августа детективы ФБР провели обыски в резиденции экс-президента Дональда Трампа. По данным журналистов, правоохранители в ходе процессуальных действий хотели найти документы с грифом "секретно". Также сообщалось, что детективы ФБР провели отдельный обыск в гардеробе супруги экс-президента США Мелании Трамп.