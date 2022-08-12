У США застрелили озброєного чоловіка, який намагався проникнути в будівлю ФБР

Американські ЗМІ повідомляють, що у 2021 році ця людина штурмувала Капітолій разом із прихильниками експрезидента Дональда Трампа.

У Цинциннаті, штат Огайо, 11 серпня озброєний чоловік спробував поринути в будівлю ФБР, повідомляє Reuters. Не зумівши прорватися через охорону, він вибіг на вулицю, сів за кермо автомобіля та поїхав у бік автомагістралі 71. Поліцейські кинулися в погоню, підозрюваний почав стріляти в їхній бік, повідомив представник дорожньої патрульної служби штату Огайо Натан Денніс.

Зрештою автомобіль втікача зупинився в окрузі Клінтон на кукурудзяному полі. Упродовж кількох годин поліцейські пропонували чоловікові здатися, проте їм довелося його застрелити, коли він націлив на них зброю.

За словами лейтенанта Денніса, підозрюваний помер на місці, поліцейські не постраждали.

[ + – ] Нападнику не вдалося прорватися череві охорону будівлі ФБР

У поліції не назвали ім'я вбитого та під час кількох брифінгів відмовилися коментувати його мотиви. Проте журналісти з посиланням на неназвані джерела повідомили ім'я нападаючого. Це 42-річний Рікі Шиффер, який, судячи з його висловлювань у соцмережі Truth Social, дотримувався вкрай правих поглядів.

У цій же соцмережі, що належить Дональду Трампу, Шиффер повідомив про заплановану атаку на ФБР. "Якщо ви нічого не чуєте від мене, це правда, що я намагався атакувати ФБР, і це означатиме, що або мене відключили від інтернету, або ФБР зловило мене, або вони надіслали копів", — сказано в одному з його повідомлень. Соцмережа видалила їх після того, як у поліції заявили про загибель нападника.

NBC News із посиланням на двох неназваних офіційних осіб, повідомило, що підозрюваний перебував у будівлі Капітолія США у Вашингтоні під час нападу прихильників Трампа 6 січня 2021 року. Слідство зараз з'ясовує, чи він пов'язаний з екстремістськими угрупованнями.

Reuters зазначає, що деякі прихильники Трампа були незадоволені тим, що ФБР взялося розслідувати підтримку Росією його президентської кампанії 2016 року та провело обшук у його будинку у Флориді. Після обшуку ФБР отримало кілька погроз.

"Насильство та загрози щодо правоохоронних органів, зокрема ФБР, небезпечні і повинні глибоко турбувати всіх американців", — заявив після цього директор ФБР Крістофер Рей.

Як стало відомо, детективи ФБР проводили обшуки у резиденції експрезидента США Дональда Трампа, намагаючись виявити документи, пов'язані з ядерною програмою.

Нагадаємо, 8 серпня детективи ФБР провели обшуки у резиденції експрезидента Дональда Трампа. За даними журналістів, правоохоронці під час процесуальних дій хотіли знайти документи з грифом "таємно". Також повідомлялося, що детективи ФБР провели окремий обшук у гардеробі дружини експрезидента США Меланії Трамп.