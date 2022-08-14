У США чоловік вчинив стрілянину біля Капітолію і пізніше застрелився, — AP

На своїй автівці зловмисник врізався в автомобільну огорожу перед Капітолієм. Після цього він почав палити у повітря з авто, яке спалахнуло від зіткнення.

У Вашингтоні 14 серпня у Капітолію стався інцидент. Невідомий чоловік на своєму авто протаранив загородження з автомобілів, що було встановлено на Східній вулиці Капітолію, і вчинив стрілянину з палаючої машини, після чого застрелився. Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Associated Press.

Поліція штату розповіла журналістам видання, що рано-вранці автомобіль з невідомим чоловіком врізався в барикаду, встановлену перед Капітолієм, через що його авто спалахнуло. Потім він почав стріляти у повітря з палаючої машини, і коли поліцейські підійшли до його автівки ближче, він застрелився, повідомили правоохоронці.

Ім'я чоловіка поліцейські поки не розголошують, проте відомо, що під час інциденту поліцейські не відкривали вогонь у відповідь і ніхто крім чоловіка не постраждав. Наразі слідчі намагаються встановити мотив злочинця та виявити деталі події, але за попередньою версією, чоловік не ставив за мету нападати на когось із членів Конгресу, оскільки в такий час у будівлі працює дуже мало співробітників.

Також повідомляється, що інцидент стався на тлі останніх подій у Флориді, де співробітники ФБР влаштували обшук у маєтку Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа.

Американські поліцейські зазначили, що правоохоронні органи по всій країні стикаються з зростаючим числом загроз, а федеральні чиновники попередили про можливі напади на урядові будівлі, що очікуються упродовж кількох днів після обшуку ФБР.

Оглядачі пишуть, що сьогоднішній інцидент нагадує напад у квітні 2021 року, коли чоловік на автомобілі в'їхав у двох співробітників поліції Капітолію на контрольно-пропускному пункті, вбивши ветерана поліції.

Нагадаємо, що агенти ФБР 9 серпня провели обшук у будинку колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді та зламали сейф. За даними американських ЗМІ, федерали шукали матеріали, які Трамп привіз до своєї резиденції Мар-а-Лаго, коли залишав Білий дім.

11 серпня озброєний чоловік спробував проникнути в будівлю ФБР, розташовану в Цинциннаті, штат Огайо. Чоловік зумів прорватися через охорону і спробував втекти, але під час гонитви за ним поліцейські його застрелили.