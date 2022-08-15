В Іспанії довелося евакуювати тисячі людей через лісові пожежі (відео)

Вогонь, що роздмухується сильним вітром, у провінції Сарагоса спалив 8 тисяч гектарів землі менш ніж за добу.

Через пожежі, які почалися в Іспанії ще 13 серпня, з кількох населених пунктів довелося евакуювати понад дві тисячі людей, про що пише Reuters.

Про завдану шкоду розповів регіональний президент автономної спільноти Арагона Хав'єр Ламбан. Так, під час пожежі у населеному пункті Валь-де-Ебо згоріло щонайменше 3500 гектарів землі. Рятувальники здійснили евакуацію 1000 місцевих жителів. Також у місцевій поліції повідомили, що з провінції потім вивезли мешканців ще 70 будинків.

Усього з автономних спільнот Арагон і Валенсія евакуювали 2,5 тисячі людей. До гасіння пожежі залучили сотні пожежників. Було нараховано щонайменше 43 лісові вогнища.

[ + – ] Лісові пожежі в Іспанії

[ + – ] Лісові пожежі в Іспанії

Зазначимо, що у Європейській інформаційній системі про лісові пожежі заявили, що Європейський Союз перебуває на шляху до рекордного сезону лісових пожеж. Так, вогонь за рік вже знищив приблизно 660 тисяч гектарів територій країн ЄС.

Раніше Фокус писав, що в Єгипті через пожежу загинуло понад 40 людей. Більшість загиблих були дітьми.

Ще нагадаємо, що в Росії сталася пожежа на хімзаводі. Вогонь поширився більш ніж на 1 тисячу квадратних метрів.

Також повідомлялося, що в США чоловік здійснив стрілянину біля Капітолію і пізніше застрелився. Зловмисник на своєму авто протаранив загородження з автомобілів, встановлене на Східній вулиці Капітолію, та почав стріляти з машини, яка вже палала.