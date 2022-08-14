У Росії спалахнув хімзавод: у вогні понад тисячу квадратних метрів (відео)

Займання виникло на території однієї з будівель заводу "Хітон" у Казані. Російські рятувальники кажуть, що інцидент стався у цехах із олією.

У Казані, столиці російської республіки Татарстан, на території хімічного заводу "Хітон" спалахнула велика пожежа. Вогонь поширився більш ніж на 1 тисячу квадратних метрів. Про це у неділю, 14 серпня, повідомляє російське видання "Комерсант".

За даними журналістів, спалах виник у казанському мікрорайоні Дербишки, де розташоване виробництво. Зокрема горить одноповерховий склад на площі 1 тис. кв. м. ЗМІ також повідомляли, що вогонь охопив куби з олією. Про постраждалих рятувальників невідомо.

"Сталося обвалення покрівлі. Постраждалих немає", — повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

У ліквідації загоряння задіяно 110 осіб та 34 одиниці техніки.

Видання вказало, що "Хітон" виробляє побутову хімію та лакофарбову продукцію. Причини спалаху МНС РФ не згадало.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області 12 серпня виникла пожежа на хімічному заводі "Стирол", що спеціалізується на виробництві мінеральних добрив.

Також ми писали про те, як у Росії спалахнув склад одного з найбільших інтернет-магазинів OZON. Загоряння було настільки великим, що пожежникам довелося гасити протягом шести днів.