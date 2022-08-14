В России вспыхнул химзавод: в огне более тысячи квадратных метров (видео)

Возгорание возникло на территории одного из зданий завода "Хитон" в Казани. Российские спасатели говорят, что инцидент произошел в цехах с маслом.

В Казани, столице российской республики Татарстан, на территории химического завода "Хитон" вспыхнул крупный пожар. Огонь распространился на более чем 1 тысячу квадратных метров. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщает российское издание "Коммерсант".

По данным журналистов, возгорание возникло в казанском микрорайоне Дербышки, где расположено производство. В частности, горит одноэтажный склад на площади 1 тыс. кв. м. СМИ также сообщали, что огонь охватил кубы с растительным маслом. О пострадавших спасателям неизвестно.

"Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет",— сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

В ликвидации возгорания задействованы 110 человек и 34 единицы техники.

Издание указало, что "Хитон" производит бытовую химию и лакокрасочную продукцию. Причины возгорания МЧС РФ не упомянуло.

Напомним, недавно во временно оккупированной Горловке Донецкой области 12 августа возник пожар на химическом заводе "Стирол", который специализируется на производстве минеральных удобрений.

Также мы писали о том, как в России загорелся склад одного из крупнейших интернет-магазинов OZON. Возгорание было настолько большим, что пожарным пришлось тушить его на протяжении шести дней.