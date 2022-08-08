Спустя 6 дней: пожар на складе OZON в Подмосковье полностью потушили (видео)

Огонь бушевал на складе одного из крупнейших маркетплейсов на площади 50 тысяч квадратных метров. В локализации пожара спасателям помогали два вертолета, которые сбросили на горящий склад более 40 тонн воды.

Пожар на складе OZON в Истринском районе Подмосковья полностью ликвидирован. Такую информацию предоставили в Госуправление МЧС, сообщает агентство "РИА-Новости".

Локализация возгорания проходила 6 дней. За это время огонь уничтожил 50 тысяч кв. метров площади. В результате масштабного пожара пострадали 14 человек — в основном пострадавшие получили ожоги конечностей и дыхательных путей разной степени тяжести. Один из них погиб.

Хронология событий

Пожар на подмосковном складе известного российского маркетплейса Ozon начался днем, 3 августа. В российских СМИ появились первые версии о том, что причиной возгорания может быть поджог. Однако позже правоохранители заговорили о том, что в качестве основных версий крупного пожара рассматривают поджог, неисправность электрооборудования и сварочные работы в подсобном помещении здания.

Через некоторое время огонь охватил площадь около 35 тысяч кв. метров. Спустя время из-за высокой температуры конструкции здания оплавились а крыша здания обвалилась. Тушение огня затруднялось из-за большого задымления, поэтому на помощь спасателям, которые выехали на место происшествия, вылетели два вертолета. В тушении пожара задействовали два вертолета Ка-32, которые сбросили на горящий склад более 40 тонн воды.

Еще до прибытия пожарных и спасателей более тысячи сотрудников склада сами эвакуировались из его помещений. Некоторые очевидцы расскзали, что некоторым чудом удалось спастись, поскольку в отдельных помещениях, например в столовой, не было пожарной сигнализации. При этом работники склада утверждали, что огонь распространялся очень быстро.

"Я в этот момент в столовой находился. Там не было сигнализации. Я даже не в курсе. Выхожу на улицу на перекур, смотрю, что все бегут. Поворачиваюсь, а там уже дым пошел сверху с крыши. Очень быстро все началось", – рассказал очевидец Андрей.

Из-за больших масштабов возгорания ликвидировать пожар удалось лишь сегодня.

"Полная ликвидация пожара в Истре 18.00", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что материальный ущерб от пожара на складе OZON оценили в 10 млрд руб. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс при этом уточнил, что здание склада застраховано на 6 млрд руб., а содержимое — на 11 млрд руб.