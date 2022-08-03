Ущерб в 10 млрд рублей: склад OZON в Подмосковье умышленно подожгли, – росСМИ (фото)
Как сообщают журналисты, спасатели не могут найти двух сотрудников маркетплейса, находившихся на складе. Площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.
В настоящее время поджог рассматривается как единственная основная версия пожара на складе интернет-магазина OZON в городе Истра в Подмосковье. Об этом пишет российское агентство РБК.
Как сообщается, местонахождение двух человек, находившихся на складе во время пожара, пока неизвестно.
По данным агентства "РИА Новости", во время пожара погиб один человек, еще тринадцать пострадали. Люди получили ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.
В то же время, в компании заявили, что у них пока нет официальных подтверждений о погибшем. Также представители OZON заверили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Ущерб от пожара на складе OZON оцениили в 10 млрд руб.
По подсчетам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, потенциальный ущерб от пожара составляет более 10 млрд руб.
Уточняется, что здание склада застраховано на 6 млрд руб., а содержимое — на 11 млрд руб.
Возгорание произошло в отдельном блоке здания, за очень короткий срок огонь распространился на площадь в 50 тыс. кв. м., а крыша обрушилась.
Как подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, здание спасти уже не удастся.
"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — в частности, прокомментировал он.
К борьбе с пожаром привлекли три вертолета МЧС и 150 человек личного состава, а также около 40 единиц наземной техники.
Напомним, сегодня в городе Истра в районе Новорижского шоссе в Подмосковье загорелся крупный склад известного российского маркетплейса Ozon. С территории склада эвакуировалось около тысячи сотрудников интернет-магазина, большая часть людей выбралась своими силами еще до прибытия спасателей.
Изначально рассматривалось две версии причин пожара – поджог и неисправность электрооборудования.
На фоне пожара акции компании на бирже упали на 15%.
17 июля в российской Уфе горело новое здание Арбитражного суда Башкирии.