Ущерб в 10 млрд рублей: склад OZON в Подмосковье умышленно подожгли, – росСМИ (фото)

Как сообщают журналисты, спасатели не могут найти двух сотрудников маркетплейса, находившихся на складе. Площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.

В настоящее время поджог рассматривается как единственная основная версия пожара на складе интернет-магазина OZON в городе Истра в Подмосковье. Об этом пишет российское агентство РБК.

Как сообщается, местонахождение двух человек, находившихся на складе во время пожара, пока неизвестно.

[ + – ] Тушение пожара в Подмосковье Фото: РИА Новости

По данным агентства "РИА Новости", во время пожара погиб один человек, еще тринадцать пострадали. Люди получили ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.

В то же время, в компании заявили, что у них пока нет официальных подтверждений о погибшем. Также представители OZON заверили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

[ + – ] Во время пожара один человек погиб, 13 пострадали. Фото: РИА Новости

Ущерб от пожара на складе OZON оцениили в 10 млрд руб.

По подсчетам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, потенциальный ущерб от пожара составляет более 10 млрд руб.

Уточняется, что здание склада застраховано на 6 млрд руб., а содержимое — на 11 млрд руб.

Возгорание произошло в отдельном блоке здания, за очень короткий срок огонь распространился на площадь в 50 тыс. кв. м., а крыша обрушилась.

Как подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, здание спасти уже не удастся.

"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — в частности, прокомментировал он.

К борьбе с пожаром привлекли три вертолета МЧС и 150 человек личного состава, а также около 40 единиц наземной техники.

[ + – ] Пожар на складе OZON в Подмосковье

Напомним, сегодня в городе Истра в районе Новорижского шоссе в Подмосковье загорелся крупный склад известного российского маркетплейса Ozon. С территории склада эвакуировалось около тысячи сотрудников интернет-магазина, большая часть людей выбралась своими силами еще до прибытия спасателей.

Изначально рассматривалось две версии причин пожара – поджог и неисправность электрооборудования.

На фоне пожара акции компании на бирже упали на 15%.

17 июля в российской Уфе горело новое здание Арбитражного суда Башкирии.