Збитки на 10 млрд рублів: склад OZON у Підмосков'ї навмисне підпалили, — росЗМІ (фото)

Як повідомляють журналісти, рятувальники не можуть знайти двох співробітників маркетплейсу, які перебували на складі. Площа пожежі збільшилась до 50 тисяч квадратних метрів.

Зараз підпал розглядається як єдина основна версія пожежі на складі інтернет-магазину OZON у місті Істра у Підмосков'ї. Про це пише російське агентство РБК.

Як повідомляється, місцезнаходження двох осіб, які перебували на складі під час пожежі, наразі невідоме.

[ + – ] Гасіння пожежі у Підмосков'ї Фото: РИА Новости

За даними агентства "РИА Новости", під час пожежі загинула одна людина, ще тринадцять постраждали. Люди отримали опіки кінцівок та дихальних шляхів різного ступеня.

Водночас у компанії заявили, що в них поки немає офіційних підтверджень про загиблого. Також представники OZON запевнили, що покупцям повернуть гроші за втрачені замовлення.

[ + – ] Під час пожежі одна людина загинула, 13 постраждали Фото: РИА Новости

Збитки від пожежі на складі OZON оцінили у 10 млрд руб.

За підрахунками президента Всеросійського союзу страховиків Ігоря Юргенса, потенційна шкода від пожежі становить понад 10 млрд руб.

Уточнюється, що будинок складу застраховано на 6 млрд руб., а вміст — на 11 млрд руб.

Займання сталося в окремому блоці будівлі, за дуже короткий термін вогонь поширився на площу 50 тис. кв. м, а дах обвалився.

Як наголосив губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов, будівлю врятувати вже не вдасться.

"Пожежа, ми бачимо, масштабна. Будівлю вже не врятувати, це очевидно", — зокрема, прокоментував він.

До боротьби з пожежею залучили три вертольоти МНС та 150 осіб особового складу, а також близько 40 одиниць наземної техніки.

[ + – ] Пожежа на складі OZON у Підмосков'ї

Нагадаємо, сьогодні в місті Істра в районі Новоризького шосе в Підмосков'ї спалахнув великий склад відомого російського маркетплейса Ozon. З території складу евакуювалося близько тисячі співробітників інтернет-магазину, більшість людей вибралася самотужки ще до прибуття рятувальників.

Спочатку розглядалося дві версії причин пожежі — підпал та несправність електроустаткування.

На тлі пожежі акції компанії на біржі знизилися на 15%.

17 липня в російській Уфі горіла нова будівля Арбітражного суду Башкирії.